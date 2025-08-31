Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Η Εθνική στον πρώτο κομβικό αγώνα με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει (31/08, 15:00) τη «σκληροτράχηλη» Γεωργία, με στόχο το «3 στα 3» που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρώτη θέση του ομίλου της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.

Newsbomb

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στην Κύπρο και σε λιγότερο από 24 ώρες δίνει ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικών απαιτήσεων.

Η σαφώς ανώτερη και πιο σκληρή (στα όρια του αντιαθλητικού σε ορισμένες περιπτώσεις) Γεωργία απειλεί την Εθνική και θα τεστάρει τόσο τα νεύρα, όσο και τον δυναμισμό των διεθνών.

Το θετικό είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να κάνει εκτεταμένο ροτέισον στο ιστορικό ματς με την Κύπρο και κυρίως να ξεκουράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι δεδομένο, άλλωστε, ότι οι παίκτες του Αλεξάντερ Τζίκιτς θα επιδιώξουν να τον περιορίσουν με κάθε δυνατό τρόπο…

Σε θεωρητικό επίπεδο η Ελλάδα είναι ανώτερη, αλλά πρακτικά είναι σίγουρο ότι ο αγώνας κρύβει πολλές παγίδες, τις οποίες οι παίκτες του Σπανούλη καλούνται να τις ξεπεράσουν, έχοντας κατά πρώτο λόγο ψυχραιμία. Εν κατακλείδι, είναι ένα καλό τεστ για τα… προσεχώς που θα έρθουν!

Το Γεωργία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής (31/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤNEWS.

Το πρόγραμμα του ομίλου στη Λεμεσό περιλαμβάνει και τις αναμετρήσεις Ισπανία – Κύπρος (18:15 – Novasports Start) και Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία (21:30 – Novasports Start, ΕΡΤ1)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χίο: Επιβάτης «πήδηξε» στη θάλασσα από πλοίο - Στις έρευνες και το εμπορικό ναυτικό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας - Τι είπε για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει αύριο 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα - Πότε είναι οι πληρωμές της 4ης δόσης

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

07:16LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Φίλη θα δώσει το όνομά της στην κόρη της - «Να πάρει από το φως σου»

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Η Εθνική στον πρώτο κομβικό αγώνα με στόχο την πρωτιά του ομίλου

07:00LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Η βρετανική του προφορά «κόλλησε» στα παιδιά του - Η λέξη που τους «πρόδωσε»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Έρχεται απόλυση για τους «αρνητές» της αξιολόγησης - Αυστηροποιούνται οι ποινές

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται και εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα - Οι μαρτυρίες τους

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοβουλία «ορατότητας» από το ΠΑΣΟΚ με εκδήλωση στο Ζάππειο και... τετραπλή συνέντευξη Τύπου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Συγκλονίζουν γονείς θυμάτων, τραυματίες και γιατροί για τον ακήρυχτο πόλεμο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη γυναίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται πολυπακέτο μέτρων στη ΔΕΘ - Φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση της οικογένειας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές την εβδομάδα που έρχεται

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

07:16LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Φίλη θα δώσει το όνομά της στην κόρη της - «Να πάρει από το φως σου»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη γυναίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση ιώσεων και κορονοϊού σε πολλές περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας - Τι είπε για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

05:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο - Διασωληνομένος ο συνεπιβάτης

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

00:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναγκάζονται και εργάζονται γιατί δεν τα βγάζουν πέρα - Οι μαρτυρίες τους

13:33WHAT THE FACT

Αυτή η πόλη είναι μόνο για έμπειρους οδηγούς: Χρειάζεται να έχετε 10 χρόνια δίπλωμα - Μέχρι και τα GPS μπερδεύονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ