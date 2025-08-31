Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Η Εθνική στον πρώτο κομβικό αγώνα με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στην Κύπρο και σε λιγότερο από 24 ώρες δίνει ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικών απαιτήσεων.

Η σαφώς ανώτερη και πιο σκληρή (στα όρια του αντιαθλητικού σε ορισμένες περιπτώσεις) Γεωργία απειλεί την Εθνική και θα τεστάρει τόσο τα νεύρα, όσο και τον δυναμισμό των διεθνών.

Το θετικό είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να κάνει εκτεταμένο ροτέισον στο ιστορικό ματς με την Κύπρο και κυρίως να ξεκουράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι δεδομένο, άλλωστε, ότι οι παίκτες του Αλεξάντερ Τζίκιτς θα επιδιώξουν να τον περιορίσουν με κάθε δυνατό τρόπο…

Σε θεωρητικό επίπεδο η Ελλάδα είναι ανώτερη, αλλά πρακτικά είναι σίγουρο ότι ο αγώνας κρύβει πολλές παγίδες, τις οποίες οι παίκτες του Σπανούλη καλούνται να τις ξεπεράσουν, έχοντας κατά πρώτο λόγο ψυχραιμία. Εν κατακλείδι, είναι ένα καλό τεστ για τα… προσεχώς που θα έρθουν!

Το Γεωργία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής (31/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤNEWS.

Το πρόγραμμα του ομίλου στη Λεμεσό περιλαμβάνει και τις αναμετρήσεις Ισπανία – Κύπρος (18:15 – Novasports Start) και Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία (21:30 – Novasports Start, ΕΡΤ1)

