Eurobasket 2025: Τεράστιο πλήγμα για τη Σερβία - Νοκ άουτ ο Μπογκντάνοβιτς

Μεγάλο πλήγμα για τη Σερβία αφού χάνει τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς για το υπόλοιπο EuroBasket 2025.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα, η ομοσπονδία της χώρας, ο αρχηγός των «Πλάβι» δεν θα αγωνιστεί στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Μπογκντάνοβιτς τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στον αγώνα με την Πορτογαλία και πλέον ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα έχει στη διάθεσή του 11 παίκτες για το υπόλοιπο της διοργάνωσης, ενώ νέος αρχηγός της ομάδας θα είναι ο Στέφαν Γιόβιτς.

Ο άσος του NBA αγωνίστηκε 15 λεπτά στον αγώνα με την Πορτογαλία, ενώ συνολικά σε δύο συμμετοχές στη διοργάνωση, είχε μέσο όρο 20 λεπτά συμμετοχής, 9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη στον αγώνα με την Πορτογαλία για τον δεύτερο γύρο της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Ο Μπογκντάνοβιτς έχει διαγνωστεί με ρήξη οπίσθιου μηριαίου, η οποία θα τον εμποδίσει να αγωνιστεί στο υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε συμφωνία με την ομάδα του Μπόγκνταν, τους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο αρχηγός θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό.

Ο Στέφαν Γιόβιτς θα φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Η εθνική ομάδα της Σερβίας θα αντιμετωπίσει την Τσεχική Δημοκρατία στον επόμενο αγώνα της για τη φάση των ομίλων τη Δευτέρα στις 9:15 μ.μ. τοπική ώρα (8:15 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας εύχεται στον αρχηγό της ταχεία ανάρρωση», αναφέρει η ανακοίνωση των Σέρβων.

Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς μετράει τρεις νίκες στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει μετά από αυτή τη σημαντική απώλεια.