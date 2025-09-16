Luigi Mangione: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες τρομοκρατίας για τη δολοφονία του CEO

Ο Luigi Mangione μεταφέρεται στο δικαστήριο στο Μανχάταν, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Βαρύ πλήγμα για την εισαγγελία στην υπόθεση δολοφονίας του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη κατάφερε δικαστής, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι ο Luigi Mangione μπορεί να κατηγορηθεί ως τρομοκράτης.

Σε απόφαση που εκδόθηκε την Τρίτη (16/09), ο δικαστής Gregory Carro απέρριψε τις κατηγορίες για δολοφονία πρώτου βαθμού ως τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία δευτέρου βαθμού ως έγκλημα τρομοκρατίας που αντιμετώπιζε ο 27χρονος.

Ο δικαστής διατήρησε την άλλη κατηγορία κατά του Luigi Mangione για φόνο δευτέρου βαθμού. Η απόφαση σημαίνει ότι ο Mangione εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ποινή 25 ετών έως ισόβια κάθειρξη στην υπόθεση της πολιτείας, αλλά όχι την ποινή 25 ετών έως ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής που αντιμετώπιζε προηγουμένως.

«Παρουσιάστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κατηγορούμενος δολοφόνησε τον Μπράιαν Τόμσον σε μια προμελετημένη και υπολογισμένη εκτέλεση. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο κατηγορούμενος το έκανε με τρομοκρατική πρόθεση», έγραψε ο Carro στην απόφασή του.

Ο Carro ανακοίνωσε την απόφαση-σοκ κατά τη διάρκεια μιας 15λεπτης ακρόασης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν, στην οποία ο Mangione παρέστη φορώντας μια καφέ στολή φυλακής πάνω από ένα καφέ πουκάμισο.

Η δολοφονία πρώτου βαθμού συνήθως κατηγορείται σε περιπτώσεις που αφορούν θύματα που είναι μέλη των αρχών επιβολής του νόμου ή πιθανοί μάρτυρες εγκλημάτων.

Υποστηρικτές εντός και εκτός του δικαστηρίου

Καθώς τον οδηγούσαν έξω από την αίθουσα με χειροπέδες, ο 27χρονος κατηγορούμενος σήκωσε τα φρύδια του κοιτάζοντας προς υποστηρικτές του, κυρίως νεαρές γυναίκες, που κάθονταν στο πίσω μέρος της αίθουσας του δικαστηρίου.

Πλήθος κόσμου που βρισκόταν έξω από το δικαστήριο πανηγύρισε για την μείωση των κατηγοριών του 27χρονου.

Ο Mangione εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ξεχωριστές ομοσπονδιακές κατηγορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε θανατική ποινή.

