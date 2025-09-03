Ο Luigi Mangione εμφανίστηκε σε διαφήμιση στην πλατφόρμα του Shein - «Αφαιρέθηκε αμέσως»

Ο 26χρονος συνελήφθη τον Δεκέμβριο για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Brian Thompson στη Νέα Υόρκη - «Διεξάγουμε ενδελεχή έλεγχο και ενισχύουμε τις διαδικασίες παρακολούθησης», δήλωσε η εταιρεία 

Ο κατηγορούμενος για τον φόνο του CEO της UnitedHealthcare απεικονίστηκε να φορά ένα λευκό πουκάμισο. 

Η εταιρεία «κολοσσός» της μόδας Shein ξεκίνησε έρευνα μετά τη χρήση μιας φωτογραφίας του Luigi Mangione - ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare Brian Thompson στη Νέα Υόρκη πέρυσι - ως μοντέλου για ένα πουκάμισό της.

Μια φωτογραφία που τον απεικόνιζε, στην οποία φαινόταν να φοράει ένα λευκό πουκάμισο με κοντά μανίκια, εμφανίστηκε στον ιστότοπο της εταιρείας fast-fashion, μέχρι που αφαιρέθηκε.

Πιστεύεται ότι το προϊόν που φαινόταν να προβάλλει πωλούνταν σε τιμή λίγο κάτω από 10 δολάρια (8,50 ευρώ).

Ένας εκπρόσωπος της Shein δήλωσε στο BBC News: «Η εν λόγω φωτογραφία αφαιρέθηκε αμέσως μόλις εντοπίστηκε».

«Έχουμε αυστηρά πρότυπα για το περιεχόμενο των διαφημίσεων στην πλατφόρμα μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Φωτ. Αρχείου - Ο Luigi Mangione, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare Brian Thompson, συνοδεύεται από την αστυνομία, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2024, στη Νέα Υόρκη. (AP Photo/Pamela Smith)

«Διεξάγουμε ενδελεχή έλεγχο και ενισχύουμε τις διαδικασίες παρακολούθησης».

Δεν είναι γνωστό για πόσο καιρό χρησιμοποιήθηκε η εικόνα, ούτε ποια ήταν η εταιρεία που την πωλούσε στον ιστότοπο της κινεζικής εταιρείας.

Πολλοί στο διαδίκτυο έχουν υποθέσει ότι η εικόνα δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), αλλά παραμένει ασαφές το πώς δημιουργήθηκε.

Τον Απρίλιο, ο Luigi Mangione δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Thompson.

Ο 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη τον Δεκέμβριο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο και παρενόχληση.

Η δήλωση αθωότητας σημαίνει ότι θα δικαστεί και οι εισαγγελείς ζητούν την θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης του.

Η αντίδραση του κοινού στη δολοφονία του Thompson έριξε φως στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ, και ορισμένοι έχουν υμνήσει τον Mangione ως «λαϊκό ήρωα», με υποστηρικτές να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια των ακροάσεων.

Φωτ. Αρχείου - Εικόνα από βίντεο αποτυπώνει φορτηγό με οθόνες που προβάλλουν εικόνες υπέρ του Luigi Mangione καθώς περνάει μπροστά από το δικαστήριο όπου θα εμφανιζόταν, στη Νέα Υόρκη, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025. (AP Photo/Joseph Frederick)

Αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του ή η εικόνα του έχουν προκαλέσει ζητήματα για μια εταιρεία.

Τον Δεκέμβριο, το BBC υπέβαλε καταγγελία στην Apple, αφού μια νέα λειτουργία του iPhone δημιούργησε μια ψευδή είδηση σχετικά με τον κατηγορούμενο για φόνο.

Η Apple Intelligence χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να συνοψίσει και να ομαδοποιήσει εισερχόμενες ειδοποιήσεις.

Η περίληψη έδωσε ψευδώς την εντύπωση ότι το BBC News είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο στο οποίο ισχυριζόταν ότι ο Mangione είχε αυτοκτονήσει, ενώ αυτό δεν ίσχυε.

Ένα μήνα αργότερα, η Apple ανέστειλε τη λειτουργία μετά από αυτό και άλλα περιστατικά.

Οι δικηγόροι του Luigi Mangione δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

