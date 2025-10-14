Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

Ο D’Angelo, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης Soul και R&B, πέθανε σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ που επικαλείται μέλη της οικογένειας και τον πρώην μάνατζέρ του, Kedar Massenberg.

Η οικογένεια του τραγουδιστή επιβεβαίωσε το τραγικό γεγονός και μέσω ανακοίνωσης στο Variety, αναφέροντας: «Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε. Μετά από μια μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο, με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Michael D’Angelo Archer, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, έφυγε από τη ζωή στις 14 Οκτωβρίου 2025».

Ο αποχαιρετισμός της οικογένειας του

Στην ίδια ανακοίνωση, οι συγγενείς του πρόσθεσαν: «Είμαστε συντετριμμένοι που δεν θα είναι πλέον μαζί μας, αλλά ευγνώμονες για την κληρονομιά της μουσικής του, που συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους. Ζητάμε σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας αυτή τη δύσκολη ώρα, αλλά καλούμε όλους να ενωθούν μαζί μας στο πένθος και στη γιορτή του δώρου που άφησε πίσω του — της μουσικής».

Η καριέρα του

Ο D’Angelo, του οποίου το κανονικό όνομα είναι Michael Eugene Archer γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1966 στο Χιούστον του Τέξας, έγινε σύμβολο της soul μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Το άλμπουμ του Voodoo το 2000 θεωρείται σήμερα ορόσημο του είδους, ενώ το “Untitled (How Does It Feel)” παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της R&B.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εμφανίστηκε σε κορυφαία φεστιβάλ, όπως το Lovebox στο Λονδίνο το 2013, και σε τηλεοπτικά προγράμματα όπως το The Tonight Show Starring Jimmy Fallon το 2016.