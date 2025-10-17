Τροχαίο στα Χανιά: 3χρονο αγόρι παρασύρθηκε από όχημα - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκε ένα αγοράκι 3 ετών έπειτα από παράσυρση από όχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) στο κέντρο της πόλης των Χανίων, κοντά στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το παιδάκι που έφερε τραύματα στο κεφάλι, μετέφεραν αρχικά οι γονείς του σε ιδιωτική κλινική που βρίσκεται κοντά στο σημείο και εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια λόγω της κατάστασής του το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται.

Διαβάστε επίσης