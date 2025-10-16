Χανιά: Αίσιο τέλος για τη γυναίκα που τραυματίστηκε στο φαράγγι στη Σούγια

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της τουρίστριας που τραυματίστηκε στο Φαράγγι Λισσού στη Σούγια Χανίων την Πέμπτη (16/10), η οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ωστόσο αδυνατούσε να συνεχίσει την πεζοπορία.

Περιπατητές από την ίδια ομάδα ζήτησαν βοήθεια καλώντας το 112, περίπου στις 16.00 το απόγευμα κι άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής αποτελούμενη από 12 άνδρες έσπευσε, εντόπισε την 55χρονη Γερμανίδα και την μετέφερε σε ασφαλές σημείο, από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αναφέρει η neakriti.gr.

