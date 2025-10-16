Χανιά: Συναγερμός για τραυματισμένη γυναίκα στο φαράγγι της Σούγιας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, έπειτα από αναφορά για τραυματισμένη γυναίκα στο φαράγγι Λισσού της Σούγιας.

Πρόκειται για περιπατήτρια η οποία τραυματίστηκε στον αστράγαλο και δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή ώστε να βγει από το φαράγγι, σύμφωνα με τη neakriti.gr.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν στο σημείο για να εντοπίσουν τη γυναίκα, να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και να την παραλάβουν προκειμένου να την μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πέραν του τραυματισμού στο πόδι, δεν αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε από μέλη της ομάδας πεζοπόρων στην οποία συμμετείχε και η γυναίκα.

