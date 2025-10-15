Χανιά: Διαμέρισμα «τρώγλη» στο κέντρο της πόλης – Ζούσαν με τρωκτικά και τόνους σκουπιδιών

Την παρέμβαση του Υγειονομικού – με παρουσία Εισαγγελέα και Αστυνομίας – προκάλεσε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης των Χανίων που είχε μετατραπεί σε «υγειονομική βόμβα» από σκουπίδια και ακαθαρσίες, τόσο για τους κατοίκους όσο και τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Στο διαμέρισμα που εκτός από σκουπίδια εντοπίστηκαν και τρωκτικά κατοικείτο από άτομο που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Στο διαμέρισμα μετέβη κλιμάκιο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, με ειδικό εξοπλισμό και έγιναν οι απαρίτητες εργασίες καθαρισμού.

Τις δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι καθαριότητας του δήμου Χανίων, επεσήμανε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μιχάλης Τσουπάκης, ο οποίος όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε άλλη οικία στη Χαλέπα, ο δήμος απομάκρυνε σκουπίδια με 29 φορτηγά!

Δείτε παρακάτω τις σχετικές φωτογραφίες του zarpanews.gr από την οικία στο κέντρο της πόλης:

Διαβάστε επίσης