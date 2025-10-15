Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το σενάριο των «τεσσάρων προσώπων» που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Το διπλό φονικό στη Φοινικούντα αποκτά νέα διάσταση, καθώς από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου προκύπτουν ενδείξεις για τρίτο και ίσως τέταρτο πρόσωπο. Οι αρχές είχαν «κλειδώσει» τους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν ήδη από την περασμένη Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, ενώ εξετάζεται αν κοντινό πρόσωπο του 68χρονου επικοινώνησε μαζί τους αμέσως μετά την πράξη.

Καθοριστικό θεωρείται το χρονικό παράθυρο 19:30–20:15, του απογεύματος της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, όταν οι κατηγορούμενοι περίμεναν έξω από το κάμπινγκ πριν εις εξ' αυτών εισέλθει σε αυτό για να διαπράξει την διπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίζονται δύο ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η πρώτη φαίνεται να έγινε ενώ οι δύο κατηγορούμενοι περίμεναν περίπου 45 λεπτά έξω από το κάμπινγκ, με άτομο που βρισκόταν εντός του χώρου. Η δεύτερη κλήση φέρεται να πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την απομάκρυνσή τους, πιθανόν για ενημέρωση σχετικά με την «έκβαση» της συνάντησης με τον 68χρονο. Το σχήμα αυτό ενισχύει την υποψία για εσωτερική πληροφόρηση και συντονισμό.

Οι ερευνητές εξετάζουν σενάριο τεσσάρων προσώπων: τον ηθικό αυτουργό, εκείνον που βοήθησε στη διαφυγή και τους δύο ήδη συλληφθέντες. Η δεύτερη κλήση εκτιμάται ότι σχετίζεται με το σημείο όπου οι δράστες χώρισαν διαδρομές μετά την απομάκρυνση περίπου ενός χιλιομέτρου από το κάμπινγκ, στοιχείο που «δένει» με την ανάγκη ενός ακόμη προσώπου για την παραλαβή του συνεργού. Το διπλό φονικό στη Φοινικούντα παραμένει στο μικροσκόπιο των αρχών με έμφαση στο δίκτυο υποστήριξης.

Και ενώ στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο συλληφθέντων φθάνουν ήδη στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., καθοριστική ημέρα αναμένεται να είναι η Παρασκευή όταν και θα ολοκληρωθεί ή διαδικασία της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο 22χρονων. Έτσι θα μπορέσει να επιβεβαιωθούν τυχόν επικοινωνίες τους, ακόμη και από το τηλέφωνο το οποίο ο φερόμενος ως «συνεργός» υποστηρίζει ότι έχει πετάξει σε έναν υπόνομο.

Το «ραντεβού» στην Αθήνα

Όχι μόνον μιλούσαν τηλεφωνικά, αλλά πραγματοποίησαν και συνάντηση οι δύο επιβαίνοντες στο σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία του Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μετά από την αποτρόπαια πράξη.

Στην Αθήνα και μόλις 24 ώρες πριν την παράδοση του συνεργού στην ΓΑΔΑ, αυτός και ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός είχαν μια ολιγόλεπτη συνάντηση, με άγνωστο ακόμη περιεχόμενο. Το ραντεβού κράτησε μόλις λίγα λεπτά αλλά διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

Και επισήμως κατηγορούμενοι

Οι δύο 22χρονοι, που αλληλοκατηγορούνται πλέον για την δολοφονία, μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, αφού εκτελέστηκαν και επισήμως τα εντάλματα σύλληψής τους και κατέστησαν κατηγορούμενοι.

Το χρονικό των συλλήψεων

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης, ο ένας 22χρονος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και ενημέρωσε ότι ήταν αυτός που μαζί με τον εκτελεστή ταξίδεψαν από την Αθήνα για τη Φοινικούντα, ενώ δήλωσε ότι θα κατονόμαζε τον εκτελεστή. Λίγες ώρες αργότερα η αστυνομία συνέλαβε στην Καλλιθέα τον έτερο 22χρονο, ο οποίος εκτέλεσε τα δύο θύματα.

