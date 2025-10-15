Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ραντεβού των συλληφθέντων μια μέρα πριν τους πιάσουν

Αρνείται την φυσική αυτουργία ο συλληφθείς του φερόμενου ως εκτελεστή στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Όχι μόνον μιλούσαν τηλεφωνικά, αλλά πραγματοποίησαν και συνάντηση οι δύο επιβαίνοντες στο σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία του Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μετά από την αποτρόπαια πράξη.

Στην Αθήνα και μόλις 24 ώρες πριν την παράδοση του συνεργού στην ΓΑΔΑ, αυτός και ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός είχαν μια ολιγόλεπτη συνάντηση, με άγνωστο ακόμη περιεχόμενο. Το ραντεβού κράτησε μόλις λίγα λεπτά αλλά διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο 22χρονοι, που αλληλοκατηγορούνται πλέον για την δολοφονία, μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, αφού εκτελέστηκαν και επισήμως τα εντάλματα σύλληψής τους και κατέστησαν κατηγορούμενοι.

Το χρονικό των συλλήψεων

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί, ένας 22χρονος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και ενημέρωσε ότι ήταν αυτός που μαζί με τον εκτελεστή ταξίδεψαν από την Αθήνα για τη Φοινικούντα, ενώ δήλωσε ότι θα κατονόμαζε τον εκτελεστή.



Λίγες ώρες αργότερα η αστυνομία συνέλαβε στην Καλλιθέα τον έτερο 22χρονο, ο οποίος εκτέλεσε τα δύο θύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι ο εκτελεστής, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει να πιστεύει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

