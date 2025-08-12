Χανιά: Επιχείρηση του δήμου σε σπίτι σκουπιδότοπο στη Χαλέπα- Επιτέθηκε σε υγειονομικό η ιδιοκτήτρια

Η επιχείρηση έγινε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Χανιά: Επιχείρηση του δήμου σε σπίτι σκουπιδότοπο στη Χαλέπα- Επιτέθηκε σε υγειονομικό η ιδιοκτήτρια
Έναν τεράστιο όγκο σκουπιδιών και άχρηστων υλικών, απομάκρυναν υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου Χανίων από σπίτι στη Χαλέπα.

Πρόκειται για οικία επί της οδού Γραμβούσης όπου ανάλογη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί και τον περασμένο Ιούνιο, όταν είχαν απομακρυνθεί 15 φορτηγά με σκουπίδια.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, κατά την επιχείρηση του δήμου προκλήθηκε ένταση καθώς η ιδιοκτήτρια του σπιτιού αντέδρασε στην επιχείρηση του δήμου με επιχείρημα ότι δεν έχουν δικαίωμα οι υπηρεσίες να επεμβαίνουν στο σπίτι της. Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού φέρεται να επιτέθηκε σε εργαζόμενο του υγειονομικού με αποτέλεσμα να διαταχθεί ακούσια μεταφορά της στην ψυχιατρική.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες φωτογραφίες από την επιχρίρηση απομάκρυνσης των σκουπιδιών από το σπίτι:

Η επιχείρηση έγινε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της αστυνομίας.

