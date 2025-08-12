Χαλκίδα: Αυτοκίνητο στούκαρε σε σταθμευμένο όχημα και «μπούκαρε» σε μανάβικο

Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός

Χαλκίδα: Αυτοκίνητο στούκαρε σε σταθμευμένο όχημα και «μπούκαρε» σε μανάβικο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στο Βασιλικό Χαλκίδας, όταν διερχόμενο όχημα που κινούνταν στο κεντρικό δρόμο του Αγίου Ιωάννου Ρώσου, εξετράπη της πορείας του και αφού στούκαρε αρχικά σε σταθμευμένο όχημα «μπούκαρε» σε μανάβικο προκάλεσε υλικές ζημιές.

«Ήταν ένα σταματημένο αυτοκίνητο εδώ απ΄εξω και ήρθε ένα άλλο, ερχόταν από Χαλκίδα, έφυγε της πορείας του, έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο που ήτανε, πήρε δύο κολώνες σβάρνα και σταμάτησε εδώ απ΄έξω. Είχε και πελάτες απ΄έξω, αν δεν ήταν το BMW το αυτοκίνητο θα είχαμε και θύματα...», σημείωσε μιλώντας στο eviazoom.gr, εργαζόμενος της επιχείρησης.

Τα αίτια που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του ο οδηγός διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας.

