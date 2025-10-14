Χανιά: Έφυγε από την ζωή αστυνομικός – Ήταν πατέρας δύο παιδιών
Βαρύ το πένθος για την αστυνομική οικογένεια στα Χανιά
Θλίψη επικρατεί στην αστυνομία των Χανίων από τον χαμό ενός 45χρονου αστυνομικού.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ο 45χρονος που υπηρετούσε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, έφυγε από την ζωή το βράδυ της Δευτέρας 13/10.
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες , ο εκλιπών ήταν πατέρας δύο παιδιών.
