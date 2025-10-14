Τραγωδία στην Πρέβεζα: 73χρονος νεκρός μετά από πτώση από ταράτσα
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από περίοικους στο πεζοδρόμιο
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 73χρονος στην περιοχή Καλάμια της Πρέβεζας.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, τον ηλικιωμένο εντόπισαν περίοικοι στο πεζοδρόμιο και σύμφωνα με πληροφορίες έχασε την ζωή του μετά από πτώση που είχε από την ταράτσα της πολυκατοικίας.
Πρόκειται για ημεδαπό που διέμενε τον τελευταίο καιρό στην συγκεκριμένη πολυκατοικία χωρίς να έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τους γείτονες.
Η αστυνομία εξετάζει αν ο θάνατος προήλθε από ατύχημα ή πρόκειται για αυτοχειρία ενώ το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί.
