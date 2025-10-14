Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

Τα χρήματα κατασχέθηκαν ενώ σε βάρος του ασκήθηκε και δίωξη


Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν οι Υπηρεσίες Συνοριακής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων στα σύνορα, εντοπίστηκε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί δήλωσης χρηματικών ποσών κατά την έξοδο από τη χώρα.

Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, κατά τη διάρκεια ελέγχου στην έξοδο από την Αλβανία, στην Κακαβιά, οι αρχές εντόπισαν στο τσαντάκι ενός Αλβανού πολίτη χρηματικό ποσό ύψους 13.200 ευρώ, το οποίο δεν είχε δηλωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα χρήματα κατασχέθηκαν ως αποδεικτικό στοιχείο, ενώ το σχετικό δικαστικό υλικό παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αργυροκάστρου για περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με την Αλβανική νομοθεσία, κάθε επιβάτης που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χώρα υποχρεούται να δηλώνει ποσά άνω των 10.000 ευρώ ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα.

Η μη δήλωση ή η ψευδής δήλωση συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ποινικές διώξεις.

