Χανιά: Πανικός στους Αγίους Αποστόλους - Άνδρας έπεσε από βράχια

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης στους Αγίους Αποστόλους στα Χανιά, όταν ένας τουρίστας, 50 περίπου ετών έπεσε από βράχια

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΛΛΑΔΑ
Την Πέμπτη το απόγευμα προκλήθηκε αναστάτωση στους Αγίους Αποστόλους στα Χανιά, όταν ένας περίπου 50χρονος τουρίστας γλίστρησε και έπεσε από τα βράχια κοντά στο πάρκο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να εντοπίσει τον άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας φέρει ελαφρά τραύματα από την πτώση, ενώ περπατούσε μαζί με τη σύζυγό του.

Παρόντες ήταν επίσης οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

ekabpyrosvestikhnyxtaagioiapostoloi9.jpg

Χανιά: Πανικός στους Αγίους Αποστόλους - Άνδρας έπεσε από βράχια

