Χαβάη: Μαγευτικές εικόνες στην κορυφή του ηφαιστείου Κιλαουέα - Βίντεο

Λιωμένη λάβα εκτοξεύτηκε θεαματικά από τους δυτικούς και νότιους κρατήρες του ηφαιστείου Κιλαουέα της Χαβάης αυτή την Παρασκευή, μετά την έκρηξή του την Παρασκευή.

Οι κάμερες της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) έδειξαν ροές πυρακτωμένης λάβας να συγκλίνουν και να σμιλεύουν το τοπίο.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της USGS, το Κιλαουέα είναι «ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο» και εκρήγνυται περιοδικά από τις 23 Δεκεμβρίου 2024. Έκτοτε, το Κιλαουέα εκτοξεύει λάβα σε ημιτακτά χρονικά διαστήματα.

Volcán Kilawea en Hawai este viernes. pic.twitter.com/oAPdqiTR72 — Diario La Noticia (@lanoticiahn) October 18, 2025

Η λάβα περιέχεται στον κρατήρα κορυφής που βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης και δεν απειλεί κατοικίες ή κτίρια.

Το Κιλαουέα βρίσκεται στο νησί της Χαβάης, το μεγαλύτερο στο αρχιπέλαγος της Χαβάης. Βρίσκεται περίπου 320 χιλιόμετρα νότια της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας, της Χονολουλού, η οποία βρίσκεται στο νησί Οάχου.