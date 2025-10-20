ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

Σειρά έχει το Σαν Φρανσίσκο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Newsbomb

ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ  

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να στείλει στρατό – μονάδες της Εθνοφρουράς – στο Σαν Φρανσίσκο, όπως διέταξε και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή.

«Θα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε ο μεγιστάνας σε δημοσιογράφο του Fox News όταν ερωτήθηκε αν η καλιφορνέζικη πόλη θα είναι η επόμενη στη λίστα του.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον στρατό στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, παρά τη θέση των δημοκρατικών τοπικών αιρετών, προκειμένου, να παταχτεί η παράνομη μετανάστευση και η εγκληματικότητα. Οι ενέργειές του επικρίνονται έντονα από την αντιπολίτευση.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ ανεστάλη λόγω αποφάσεων δικαστών, που αποφάνθηκαν πως δεν υπήρχαν αξιόπιστες αποδείξεις που να δικαιολογούν τέτοιο μέτρο.

«Η διαφορά (σ.σ. με το Σικάγο) είναι πως στο Σαν Φρανσίσκο μας θέλουν», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού της πληροφορικής Salesforce, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ο Μαρκ Μπένιοφ, δήλωσε πρόσφατα πως θεωρεί πως θα έπρεπε να αναπτυχθεί ο στρατός στην πόλη, όμως ο δημοκρατικός δήμαρχος Ντέιβιντ Λούρι και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο. Στη συνέχεια, ο Μαρκ Μπένιοφ ανακάλεσε και ζήτησε συγγνώμη.

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή την απειλή του να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να συνεχίζει την ανάπτυξη στρατού, που επικρίνεται από την αντιπολίτευση και οργανώσεις υπεράσπισης των αστικών, πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Μην ξεχνάτε, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον νόμο περί Ανταρσίας», είπε ακόμη, αναφερόμενος σε πακέτο νομοθετημάτων που ανάγονται στο μακρινό παρελθόν και προβλέπουν την επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον Αμερικανών πολιτών.

Η Εθνοφρουρά, σώμα εφεδρείας, εκπαιδεύονται και μπορούν να αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε απευθυνόμενος σε ακροατήριο αποτελούμενο από ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πως «ορισμένες από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις» θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως «πεδίο εκπαίδευσης» για στρατιωτικούς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:38ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Εμπορικό αεροπλάνο βγήκε από τον αεροδιάδρομο και κατέληξε στη θάλασσα – Πληροφορίες για νεκρούς

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

02:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα highlights από τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Αλβανία

01:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αφιέρωσε τη νίκη στον Γιαννάκη – Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

01:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Πούτιν

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 45 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις της Κυριακής

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: «Πήρα ένα μάθημα, θα πάρω σκληρές αποφάσεις» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους και τον ξυλοκόπησαν άγρια

23:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, φιλοξενούμε τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο»

23:45TRAVEL

Φθινόπωρο στην Καστανιά Ημαθίας: Στιγμές γαλήνης στο τζάκι, με άρωμα φρεσκοψημένου κάστανου

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Σοκάρει η περιγραφή θύματος τροφικής δηλητηρίασης από τζατζίκι - «Έβγαζα αφρούς από το στόμα και έπεσα σε κώμα»

23:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης για τη γιορτή της Αστυνομίας: «Θα είμαστε παντού, σε κάθε γειτονιά, για να αντιμετωπίζουμε το έγκλημα»

23:23LIFESTYLE

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επισκέφτηκε τον ζωολογικό κήπο με τους γιους της – Δείτε εικόνες

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Υεμένη: Διασώθηκε το πλήρωμα του φλεγόμενου MV FALCON - Η συμμετοχή της Φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ»

23:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για τη νίκη Ερχιουμάν: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι μέσα στον Οκτώβριο: Οι Κρητικοί πλημμύρισαν τις παραλίες για μια ακόμη βουτιά

23:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ανέβηκε πρώτος ο ΠΑΟΚ, στο -1 ΑΕΚ και Ολυμπιακός, στο -8 ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Υεμένη: Διασώθηκε το πλήρωμα του φλεγόμενου MV FALCON - Η συμμετοχή της Φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Σοκάρει η περιγραφή θύματος τροφικής δηλητηρίασης από τζατζίκι - «Έβγαζα αφρούς από το στόμα και έπεσα σε κώμα»

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

02:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα highlights από τα ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός

19:44ΕΛΛΑΔΑ

«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Τα σκοτεινά σημεία, τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο 22χρονων - Περιμένουν τα κινητά να «μιλήσουν»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει η «αυτοκρατορία» του Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και άθλιες συνθήκες

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία à la Arsène Lupin στο Λούβρο: Καρέ καρέ τα 7 λεπτά, το βίντεο, το στέμμα που χάθηκε στο δρόμο - Βίντεο

16:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αρετή Μαστροδούκα: Η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας πυγμάχος - Πώς κατέκτησε τα παγκόσμια ρινγκ

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονέσκ»

21:28ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία - Ουκρανός πρόεδρος: Είμαι έτοιμος να πάω στη Βουδαπέστη

17:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: «Χρυσάφι στα πόδια» του Πρίντεζη!

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ