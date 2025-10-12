Εφετείο των ΗΠΑ μπλοκάρει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

Ανεστάλη η εντολή του προέδρου Τραμπ για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Σικάγο στο πλαίσιο των μαζικών απελάσεων μεταναστών

Newsbomb

Εφετείο των ΗΠΑ μπλοκάρει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

Αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας του Ιλινόι σε διαδήλωση έξω από κτίριο της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Σικάγο, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Jim Vondruska
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αμερικανικό εφετείο ανέστειλε προσωρινά την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτικών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, οι οποίοι είχαν σταλεί για να υποστηρίξουν την αστυνομία μετανάστευσης. Η απόφαση επιτρέπει στους εθνοφρουρούς να παραμείνουν στην πολιτεία του Ιλινόι, όχι όμως να επιχειρήσουν εντός της πόλης.

Η εξέλιξη αυτή επικυρώνει σε μεγάλο βαθμό την προηγούμενη αναστολή που είχε αποφασίσει η ομοσπονδιακή δικάστρια Έιπριλ Πέρι, η οποία είχε παγώσει για δύο εβδομάδες την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Σικάγο. Η διαταγή του Τραμπ εντασσόταν στην εκστρατεία της κυβέρνησής του για μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η έφεση που ασκήθηκε είχε στόχο την προστασία «του ομοσπονδιακού προσωπικού και της ομοσπονδιακής περιουσίας» στην πόλη, μετά από διαδηλώσεις έξω από κτίρια της αστυνομίας μετανάστευσης. Το εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι, παρότι οι εθνοφρουροί υπάγονται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η παρουσία τους στους δρόμους του Σικάγο παραμένει απαγορευμένη.

Περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς από το Τέξας και άλλα 300 από το Ιλινόι είχαν ήδη σταλεί προς ενίσχυση των δυνάμεων επιβολής της τάξης, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού στρατού. Με τη νέα απόφαση, η ανάπτυξή τους στην πόλη αναστέλλεται επ’ αόριστον, ενώ αναμένεται η επόμενη δικαστική εξέταση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Εφετείο των ΗΠΑ μπλοκάρει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην ανατολική ουκρανία

03:51ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ νεκροί σε τροχαίο πριν την Σύσκεψη για την Ειρήνη

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των προσκεκλημένων Tραμπ και Σίσι στη σύνοδο για τη Γάζα

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Νεκροί θεωρούνται και οι 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Στην Σύνοδο Ειρήνης θα παραστεί και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Γκουτέρες

02:00ΚΟΣΜΟΣ

O Κιρ Στάρμερ στην Αίγυπτο για τη σύνοδο ειρήνης στη Μέση Ανατολή

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακοίνωσε «Διεθνή Σύνοδο Ειρήνης» για τη Γάζα

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος από Περιφέρειες

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Την Δευτέρα η έναρξη της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έλαβε το μήνυμα του Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί αναζωπύρωση της σύγκρουσης - Ο ρόλος του Πούτιν

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σπουδαίο «διπλό» της Αλβανίας στη Σερβία – Τα αποτελέσματα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου - Διασώθηκαν 56 άτομα

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Το χαμένο βιολί του Αϊνστάιν: Η ιστορική «Λίνα» πωλείται για 1 εκατομμύριο δολάρια

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ για την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα

23:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο και έναν 19χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ στο Μοναστηράκι - Ακινητοποίησαν 18χρονο και του άρπαξαν αλυσίδα λαιμού στον σταθμό του Μετρό

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στο Μεξικό: Τουλάχιστον 37 νεκροί και βιβλικές καταστροφές στη χώρα - Βίντεο

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος, ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν»!

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

22:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

20:54ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» και από GFS: «Χτύπημα» με διαδοχικές κακοκαιρίες στην Ελλάδα - Πότε αρχίζει

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

03:51ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ νεκροί σε τροχαίο πριν την Σύσκεψη για την Ειρήνη

15:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στρατηγική εξωστρέφεια του Νίκου Χαρδαλιά αποδίδει – Διεθνή μέσα υμνούν τον τουρισμό της Αττικής

22:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι τελευταίες κραυγές της μητέρας πριν ο απαγωγέας τη δολοφονήσει - Ηχητικό ντοκουμέντο

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα - Πότε έρχεται ριζική αλλαγή

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή με τις πυραμίδες της Αιγύπτου: Νέα μελέτη για το πώς κατασκευάστηκαν αλλάζει τα δεδομένα

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς παράτησαν το 17χρονο παιδί με αυτισμό σε κέντρο και αρνούνται να το παραλάβουν

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Τι είναι τα μικρά «καλοκαιράκια» μέσα στο φθινόπωρο - Πότε θα τελειώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ