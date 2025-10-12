Εφετείο των ΗΠΑ μπλοκάρει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

Αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας του Ιλινόι σε διαδήλωση έξω από κτίριο της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Σικάγο, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Αμερικανικό εφετείο ανέστειλε προσωρινά την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτικών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, οι οποίοι είχαν σταλεί για να υποστηρίξουν την αστυνομία μετανάστευσης. Η απόφαση επιτρέπει στους εθνοφρουρούς να παραμείνουν στην πολιτεία του Ιλινόι, όχι όμως να επιχειρήσουν εντός της πόλης.

Η εξέλιξη αυτή επικυρώνει σε μεγάλο βαθμό την προηγούμενη αναστολή που είχε αποφασίσει η ομοσπονδιακή δικάστρια Έιπριλ Πέρι, η οποία είχε παγώσει για δύο εβδομάδες την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Σικάγο. Η διαταγή του Τραμπ εντασσόταν στην εκστρατεία της κυβέρνησής του για μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η έφεση που ασκήθηκε είχε στόχο την προστασία «του ομοσπονδιακού προσωπικού και της ομοσπονδιακής περιουσίας» στην πόλη, μετά από διαδηλώσεις έξω από κτίρια της αστυνομίας μετανάστευσης. Το εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι, παρότι οι εθνοφρουροί υπάγονται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η παρουσία τους στους δρόμους του Σικάγο παραμένει απαγορευμένη.

Περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς από το Τέξας και άλλα 300 από το Ιλινόι είχαν ήδη σταλεί προς ενίσχυση των δυνάμεων επιβολής της τάξης, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού στρατού. Με τη νέα απόφαση, η ανάπτυξή τους στην πόλη αναστέλλεται επ’ αόριστον, ενώ αναμένεται η επόμενη δικαστική εξέταση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης