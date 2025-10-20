Κάηκε παμπ του «Χάρι Πότερ» - Ήταν κλειστή για τα γυρίσματα

Σχεδόν ολοσχερώς καταστράφηκε η παμπ Cleave Inn στο Λάστλι του Ντέβον, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στην αποθήκη της, τα ξημερώματα της Κυριακής και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Η παμπ είχε χρησιμοποιηθεί για τα γυρίσματα της αναβίωσης του εμβληματικού franchise της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ, μετά τη μεταφορά των γυρισμάτων από την Κορνουάλη στο Ντέβον και ήταν κλειστή για το κοινό.

Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο και η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι η αποθήκη υπέστη σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά, η αιτία της οποίας διερευνάται.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε λίγες μέρες αφότου οι κάτοικοι του χωριού γιόρτασαν την άφιξη του κινηματογραφικού συνεργείου του Χάρι Πότερ, που ως δια μαγείας έφτιαξε τις λακούβες στους δρόμους.

Τα γυρίσματα αφορούν στην τηλεοπτική μεταφορά του Χάρι Πότερ και της Φιλοσοφικής Λίθου.

Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ο οποίος επιλέχθηκε ανάμεσα σε πάνω από 32.000 υποψήφιους, ανέλαβε τον εμβληματικό ρόλο που έγινε διάσημος χάρη στον Ντάνιελ Ράντκλιφ.

Ηγείται ενός φρέσκου καστ που περιλαμβάνει τον Άλαστερ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι και την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ.

Ο Νικ Φροστ, γνωστός για τις ταινίες "Shaun of the Dead" και "Hot Fuzz", αναλαμβάνει τον ρόλο του Χάγκριντ.