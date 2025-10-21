Ιαπωνία: Κάθειρξη οκτώ ετών σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του - Τον είχε καταγγείλει δημοσίως

Η Ρίχο Φουκουγιάμα κατηγόρησε δημοσίως τον πατέρα της τον Μάρτιο του 2024, μετά τη σύλληψή του. Εξήγησε ότι οι βιασμοί ξεκίνησαν όταν πήγαινε στο λύκειο και η μητέρα της απουσίαζε από το σπίτι.

Ιαπωνία: Κάθειρξη οκτώ ετών σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του - Τον είχε καταγγείλει δημοσίως

Υποστηρικτές της  δημοσιογράφου Shiori Ito κρατούν πανό έξω από δικαστήριο την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, στο Τόκιο. 

AP
Ένα δικαστήριο στην Ιαπωνία καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη οκτώ ετών έναν άνδρα για τον βιασμό της κόρης του. Πρόκειται για μια υπόθεση που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ασιατική χώρα, κυρίως λόγω του ότι το θύμα κατήγγειλε δημοσίως, τον θύτη μια σπάνια περίπτωση, όπου πολλά θύματα προτιμούν να παραμείνουν ανώνυμα.

Ο Κότζι Ντάιμον κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό της Ρίχο Φουκουγιάμα το 2016, όταν εκείνη φοιτούσε ακόμη στο λύκειο. Αν και παραδέχτηκε τα γεγονότα, ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να δηλώνει αθώος με το αιτιολογικό ότι η κόρη του «ήταν σε θέση να αμυνθεί».

«Δεδομένου ότι το θύμα εξακολουθεί να υποφέρει σωματικά και ψυχικά μέχρι και σήμερα (…) οι συνέπειες θα πρέπει να θεωρηθούν σοβαρές», σχολίασε ο δικαστής Τοσιάκι Ουμεζάουα.

«Αισθάνθηκα ανακούφιση» ακούγοντας την ετυμηγορία, είπε η ίδια η Ρίχο Φουκουγιάμα στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στο δικαστήριο της Τογιάμα, μιας παραθαλάσσιας πόλης στην κεντρική Ιαπωνία. «Ήθελα να πω στον εαυτό μου: τα κατάφερες!», πρόσθεσε.

Η νεαρή γυναίκα παραδέχτηκε πάντως ότι ήταν «εξαιρετικά δύσκολο» για την ίδια να παρακολουθήσει τη δίκη. «Ήταν οδυνηρό να αναφέρομαι σε πράγματα τα οποία δεν είχα συζητήσει ούτε με στενούς φίλους μου. Αναγκάστηκα να επιστρέψω στο παρελθόν μου και να θυμηθώ λεπτομέρειες», αφηγήθηκε η Ρίχο Φουκουγιάμα, δηλώνοντας ότι βλέπει ακόμη εφιάλτες.

Ο σύζυγός της, που μίλησε επίσης στους δημοσιογράφους, είπε ότι κάποιες φορές η Ρίχο Φουκουγιάμα κλαίει επί ώρες και δεν αισθάνεται ασφάλεια παρά μόνο με τέσσερις σύρτες στην εξώπορτα.

«Θέλω οι άνθρωποι να γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουν τα θύματα σεξουαλικής βίας», είπε δακρυσμένος και ζητώντας από όλον τον κόσμο «να κινητοποιηθεί» υπέρ των θυμάτων.

Η Ρίχο Φουκουγιάμα κατηγόρησε δημοσίως τον πατέρα της τον Μάρτιο του 2024, μετά τη σύλληψή του. Εξήγησε ότι οι βιασμοί ξεκίνησαν όταν πήγαινε στο λύκειο και η μητέρα της απουσίαζε από το σπίτι.

«Θέλω να πω σε όλον τον κόσμο ότι η σεξουαλική βία εντός της οικογένειας είναι κάτι το υπαρκτό. Μην αποστρέφετε το βλέμμα σας από τα θύματα. Ξέρω ότι τα θύματα υποφέρουν. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά μην διστάσετε να μιλήσετε και να ζητήσετε βοήθεια. Έχετε συμμάχους», κατέληξε.

Μόλις το 1% καταγγέλλει τον βιασμό στην αστυνομία

Στην ιαπωνική κοινωνία τα θύματα βιασμού συνήθως σιωπούν. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση δείχνουν ότι, μολονότι το 8% των γυναικών είχαν κάποια στιγμή μια σεξουαλική συνεύρεση χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, μόλις το 1% από αυτές επικοινώνησαν με την αστυνομία και το 55% δεν μίλησε πουθενά.

Ένα από τα θύματα που επέλεξαν να μιλήσουν δημοσίως ήταν και η δημοσιογράφος Σιόρι Ίτο, η οποία το 2019 πέτυχε μια σημαντική νίκη, σε αστικό δικαστήριο, απέναντι σε έναν διάσημο συνάδελφό της που την είχε βιάσει. Το 2021 η στρατιώτης Ρίνα Γκονόι κατηγόρησε τους συναδέλφους της για σεξουαλική επίθεση εναντίον της και τρεις από αυτούς καταδικάστηκαν σε ποινές με αναστολή. Η Γκονόι παραιτήθηκε από τον στρατό.

Οι δύο γυναίκες επαινέθηκαν για το θάρρος τους, όμως ταυτόχρονα δέχτηκαν ένα κύμα από μηνύματα μίσους μέσω του διαδικτύου. Εξαιτίας αυτού, η Ίτο μετακόμισε στο Λονδίνο.

Μια άλλη εμβληματική υπόθεση για τη χώρα ήταν εκείνη μιας εισαγγελέα από την Οσάκα που κατηγόρησε τον προϊστάμενό της για βιασμό. Η γυναίκα προτίμησε να παραμείνει ανώνυμη, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να συνεχίσει την καριέρα της.

