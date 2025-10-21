Παρίσι: Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης

Τρομακτικά βασανιστήρια έζησε η 12χρονη Λόλα Νταβιέ, η οποία έπεσε θύμα βιασμού και δολοφονίας και εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα σε δρόμο του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2022.

Συγκεκριμένα, η 12χρονη φέρεται να παρασύρθηκε σε διαμέρισμα από την 27χρονη Dahbia Benkired, αλγερινής καταγωγής, που ήταν υπό εντολή απέλασης από τη Γαλλία.

Οι λεπτομέρειες της φρίκης αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο για τη δολοφονία της 12χρονης με την 27χρονη να κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενη για βιασμό, βασανιστήρια και ανθρωποκτονία με πρωτοφανή αγριότητα.

Η 12χρονη που βασανίστηκε από 27χρονη Αλγερινή Reuters

Η 12χρονη, η οποία εθεάθη να μεταφέρεται στο διαμέρισμα από την άστεγη και άνεργη Αλγερινή, υπέστη 38 τραύματα στην πλάτη και τον λαιμό της πριν πεθάνει από ασφυξία, δήλωσε γιατρός στη δίκη. «Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία», πρόσθεσε ο γιατρός, καθώς οι εικόνες των τραυμάτων της παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο τη δεύτερη ημέρα της δίκης.

Στο δικαστήριο προβλήφθηκε βιντεοηλιπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται η κατηγορούμενη να μεταφέρει μια βαλίτσα με τη σορό της 12χρονης σε μπαρ του Παρισιού λίγες μόλις ώρες μετά τη δολοφονία της.

Στο βίντεο που έφερε η Le Parisien, φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά την αφήσει στον δρόμο όπου τη βρήκε ένας άστεγος.

Το χρονικό της φρίκης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου 2022, όταν η 12χρονη Λόλα Νταβιέ εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή να επιστρέφει από το σχολείο της στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Λίγες ώρες αργότερα, το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε μέσα σε μια πλαστική βαλίτσα, εγκαταλελειμμένη στον δρόμο. Ένας άστεγος ανακάλυψε το μακάβριο εύρημα και ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες συνέλαβαν την 27χρονη.

Από κάμερες ασφαλείας προέκυψε ότι η 27χρονη πλησίασε τη 12χρονη και την οδήγησε στο σπίτι της αδερφής της. Κατά την ίδια ημέρα, φέρεται να αποχώρησε από το κτίριο μεταφέροντας βαλίτσες, που, σύμφωνα με τις Αρχές, μία από αυτές περιείχε το σώμα της Λόλα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, καταγράφηκε από κάμερες να βρίσκεται σε καφέ κοντά στην οδό Rue Manin, έχοντας δίπλα της την ίδια βαλίτσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε κάποιο σημείο άνοιξε μερικώς τη βαλίτσα, φέροντας σε αμηχανία πελάτη του καταστήματος. Το ίδιο βράδυ, η βαλίτσα εγκαταλείφθηκε στον δρόμο.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη την επόμενη μέρα. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε διαπληκτιστεί με τη μητέρα της Λόλα, η οποία αρνήθηκε να της δώσει πρόσβαση στην πολυκατοικία.

Σοκαριστικά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Στη διάρκεια της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρίσι, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο της 12χρονης Λόλα Νταβιέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η ανήλικη υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα πριν καταλήξει από ασφυξία.

Ο ιατροδικαστής που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου έκανε λόγο για 38 τραύματα στην πλάτη και στον λαιμό της Λόλα, ενώ επιβεβαίωσε ότι το κεφάλι της ήταν μερικώς αποκομμένο. Παράλληλα, σημείωσε την ύπαρξη σοβαρών αιμορραγικών κακώσεων στα γεννητικά όργανα του παιδιού, γεγονός που υποστηρίζει την κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο», εξήγησε ο γιατρός προτού παρουσιαστούν φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια της δεμένα και το πρόσωπό της πλήρως καλυμμένο με ταινία.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο με κολλητική ταινία, η οποία κάλυπτε επίσης τη μύτη και το στόμα του. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο θάνατος προκλήθηκε από ασφυξία, ενώ υπήρχαν ενδείξεις για πλήγματα στο κεφάλι και το πρόσωπο με αιχμηρό αντικείμενο – πιθανώς ψαλίδι ή μαχαίρι. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα της κατηγορούμενης περιλαμβάνονται ένα μαχαίρι για στρείδια, ένα ψαλίδι και ένα μαχαίρι, όλα με ίχνη αίματος.

Το σώμα της ανήλικης βρέθηκε στριμωγμένο σε μια μεγάλη πλαστική βαλίτσα, χωρίς ρούχα, με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο καλυμμένο. Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν «ιδιαίτερα σκληρές», με αποτέλεσμα αρκετά μέλη της οικογένειας να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Η δίκη της Μπενκιρέντ αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με την κατηγορούμενη να αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.