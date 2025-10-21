Παρίσι: Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης

Οι λεπτομέρειες της φρίκης αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο για τη δολοφονία της 12χρονης με την 27χρονη να κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενη για βιασμό, βασανιστήρια και ανθρωποκτονία με πρωτοφανή αγριότητα

Newsbomb

Παρίσι: Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης

Στο εδώλιο η 27χρονη που κατηγορείται για βιασμό και δολοφονία 12χρονης με πρωτοφανή αγριότητα 

Le Parisien
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρομακτικά βασανιστήρια έζησε η 12χρονη Λόλα Νταβιέ, η οποία έπεσε θύμα βιασμού και δολοφονίας και εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα σε δρόμο του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2022.

Συγκεκριμένα, η 12χρονη φέρεται να παρασύρθηκε σε διαμέρισμα από την 27χρονη Dahbia Benkired, αλγερινής καταγωγής, που ήταν υπό εντολή απέλασης από τη Γαλλία.

Οι λεπτομέρειες της φρίκης αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο για τη δολοφονία της 12χρονης με την 27χρονη να κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενη για βιασμό, βασανιστήρια και ανθρωποκτονία με πρωτοφανή αγριότητα.

12χρονη-Παρίσι.jpg

Η 12χρονη που βασανίστηκε από 27χρονη Αλγερινή

Reuters

Η 12χρονη, η οποία εθεάθη να μεταφέρεται στο διαμέρισμα από την άστεγη και άνεργη Αλγερινή, υπέστη 38 τραύματα στην πλάτη και τον λαιμό της πριν πεθάνει από ασφυξία, δήλωσε γιατρός στη δίκη. «Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία», πρόσθεσε ο γιατρός, καθώς οι εικόνες των τραυμάτων της παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο τη δεύτερη ημέρα της δίκης.

Στο δικαστήριο προβλήφθηκε βιντεοηλιπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται η κατηγορούμενη να μεταφέρει μια βαλίτσα με τη σορό της 12χρονης σε μπαρ του Παρισιού λίγες μόλις ώρες μετά τη δολοφονία της.

Στο βίντεο που έφερε η Le Parisien, φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά την αφήσει στον δρόμο όπου τη βρήκε ένας άστεγος.

Το χρονικό της φρίκης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου 2022, όταν η 12χρονη Λόλα Νταβιέ εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή να επιστρέφει από το σχολείο της στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Λίγες ώρες αργότερα, το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε μέσα σε μια πλαστική βαλίτσα, εγκαταλελειμμένη στον δρόμο. Ένας άστεγος ανακάλυψε το μακάβριο εύρημα και ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες συνέλαβαν την 27χρονη.

Από κάμερες ασφαλείας προέκυψε ότι η 27χρονη πλησίασε τη 12χρονη και την οδήγησε στο σπίτι της αδερφής της. Κατά την ίδια ημέρα, φέρεται να αποχώρησε από το κτίριο μεταφέροντας βαλίτσες, που, σύμφωνα με τις Αρχές, μία από αυτές περιείχε το σώμα της Λόλα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, καταγράφηκε από κάμερες να βρίσκεται σε καφέ κοντά στην οδό Rue Manin, έχοντας δίπλα της την ίδια βαλίτσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε κάποιο σημείο άνοιξε μερικώς τη βαλίτσα, φέροντας σε αμηχανία πελάτη του καταστήματος. Το ίδιο βράδυ, η βαλίτσα εγκαταλείφθηκε στον δρόμο.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη την επόμενη μέρα. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε διαπληκτιστεί με τη μητέρα της Λόλα, η οποία αρνήθηκε να της δώσει πρόσβαση στην πολυκατοικία.

Σοκαριστικά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Στη διάρκεια της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρίσι, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο της 12χρονης Λόλα Νταβιέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η ανήλικη υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα πριν καταλήξει από ασφυξία.

Ο ιατροδικαστής που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου έκανε λόγο για 38 τραύματα στην πλάτη και στον λαιμό της Λόλα, ενώ επιβεβαίωσε ότι το κεφάλι της ήταν μερικώς αποκομμένο. Παράλληλα, σημείωσε την ύπαρξη σοβαρών αιμορραγικών κακώσεων στα γεννητικά όργανα του παιδιού, γεγονός που υποστηρίζει την κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο», εξήγησε ο γιατρός προτού παρουσιαστούν φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια της δεμένα και το πρόσωπό της πλήρως καλυμμένο με ταινία.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο με κολλητική ταινία, η οποία κάλυπτε επίσης τη μύτη και το στόμα του. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο θάνατος προκλήθηκε από ασφυξία, ενώ υπήρχαν ενδείξεις για πλήγματα στο κεφάλι και το πρόσωπο με αιχμηρό αντικείμενο – πιθανώς ψαλίδι ή μαχαίρι. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα της κατηγορούμενης περιλαμβάνονται ένα μαχαίρι για στρείδια, ένα ψαλίδι και ένα μαχαίρι, όλα με ίχνη αίματος.

Το σώμα της ανήλικης βρέθηκε στριμωγμένο σε μια μεγάλη πλαστική βαλίτσα, χωρίς ρούχα, με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο καλυμμένο. Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν «ιδιαίτερα σκληρές», με αποτέλεσμα αρκετά μέλη της οικογένειας να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Η δίκη της Μπενκιρέντ αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με την κατηγορούμενη να αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός σε εκτός έδρας αποστολές – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πήγε στην τράπεζα να ανταλλάξει… πλαστά χαρτονομίσματα

13:27LIFESTYLE

Γιατί η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό - Δεν θα γίνει ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαρδιωτικά στοιχεία: 288 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασών καταστρέφονται κάθε ημέρα - Βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την περίοδο 1990-2000

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκη από το Ωνάσειο: «Θα μπορούν να γίνονται πλέον μεταμοσχεύσεις και σε μικρά παιδιά»

13:14ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Επιστρέφουν από 1η Δεκεμβρίου οι αγώνες στο Ισραήλ - Η ανακοίνωση και οι προϋποθέσεις

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Μπαχτσελί: Η Κύπρος είναι τουρκική, «σαντζάκι» στην Ανατολική Μεσόγειο

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης λάμψη στο κέντρο του γαλαξία μας - Οι επιστήμονες υποπτεύονται ενδείξεις σκοτεινής ύλης

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Οι πανίσχυροι φίλοι που τον στηρίζουν, η τεράστια περιουσία του και οι «χρυσές μπίζνες» από το Παρίσι μέχρι την Αφρική

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντυπωσιακό εύρημα στο φαράγγι της Σαμαριάς - Βρέθηκε απολίθωμα ψαριού

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: «Απειλή για τη δημοκρατία» τα chatbot - «Μην ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη ποιον να ψηφίσετε», προειδοποιούν οι αρχές

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν η εξουσία περνά τα κάγκελα: Πολιτικοί ηγέτες που κατέληξαν στη φυλακή - Από τον Σαρκοζί στον Λούλα, τον Ολμέρτ και τον Τσοχατζόπουλο

12:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Live streaming ο αγώνας της «ερυθρόλευκης» Κ19 στο Youth League

12:51LIFESTYLE

«Η συνεργασία που δε ξέραμε ότι χρειαζόμασταν»: Άντζελα Δημητρίου και Κατερίνα Λιόλιου φέρνουν τα '90s στο «σήμερα»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυξάνονται, αλλά παραμένουν ανεπαρκείς οι προμήθειες φαγητού - Εκκλήσεις να ανοίξουν τα συνοριακά περάσματα

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αποκολλήθηκαν σοβάδες από τη Λότζια – Δείτε φωτογραφίες

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το υπουργείο Άμυνας διαψεύδει τα δημοσιεύματα - Το Βερολίνο δεν εξετάζει την αγορά περισσότερων νέων F-35

12:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας δημιουργεί το πρώτο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για θέματα πίστεως

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης στο Παρίσι - Το βίντεο που «πάγωσε» το δικαστήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα

13:27LIFESTYLE

Γιατί η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό - Δεν θα γίνει ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης στο Παρίσι - Το βίντεο που «πάγωσε» το δικαστήριο

11:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν οι άλλοι κρατούμενοι στις φυλακές La Santé - Κατέθεσε ήδη αίτηση αποφυλάκισης - Πώς είναι το κελί του

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πήγε στην τράπεζα να ανταλλάξει… πλαστά χαρτονομίσματα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Γιατί η αστυνομία μπορεί να συλλάβει τους κλέφτες, αλλά δεν θα βρει ποτέ τα λάφυρα - Οι «Πουαρό» που δίνουν μάχη με τον χρόνο

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

11:59LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Πέφτουν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

11:22ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στο Ωνάσειο: Τα ελληνόπουλα δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν πια στο εξωτερικό - Τα πιο σύγχρονα χειρουργεία για μεταμοσχεύσεις και καρδιολογική αντιμετώπιση παιδιών

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

10:48LIFESTYLE

Πρίγκιπας Άντριου: 22 χρόνια δεν πλήρωνε ενοίκιο για την έπαυλή του - Δεν μπορεί να του κάνει έξωση ο Κάρολος

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Η μάνα σου»: Η απίστευτη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε ερώτηση δημοσιογράφου

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ