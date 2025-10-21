Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγειλε βιασμό από Νιγηριανό υπάλληλο ξενοδοχείου

Τον βιασμό της από 42χρονο αλλοδαπό υπάλληλο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Κω κατήγγειλε 45χρονη Βρετανίδα τουρίστρια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Αγγλίδα δήλωσε στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, όπου έκανε την καταγγελία, ότι όλα συνέβησαν στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (21/10) μέσα στο δωμάτιό της.

Η γυναίκα ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ο 42χρονος από τη Νιγηρία υπάλληλος εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της και συνευρέθηκε ερωτικά μαζί της, σύμφωνα με τη rodiaki.gr.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, μετά από έρευνα που διενήργησαν, εντόπισαν το βράδυ και συνέλαβαν τον 42χρονο Νιγηριανό, ο οποίος κρατείται για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.

