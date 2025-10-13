Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι τρεις Αφγανοί που καταγγέλθηκαν για τον βιασμό 6χρονου

Η μητέρα ανακάλεσε τους ισχυρισμούς περί βιασμού του γιου της από τους τρεις Αφγανούς και έκανε λόγο για σκευωρία

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις Αφγανοί που είχαν συλληφθεί με την κατηγορία ότι κακοποίησαν σεξουαλικά ένα αγοράκι 6 ετών, σε δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, στο Βαγιοχώρι Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη των τριών νεαρών ανδρών, ηλικίας 19, 25 και 22 ετών, στηρίχθηκε στην καταγγελία που έκανε στις Αρχές η μητέρα του ανήλικου.

Όμως, η ίδια ανακάλεσε στη συνέχεια τους ισχυρισμούς περί βιασμού του γιου της, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για σκευωρία που έστησε ο πρώην σύντροφος μίας συγγενούς της, η οποία διατηρεί πλέον σχέση με έναν από τους κατηγορούμενους.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία και ισχυρίστηκαν ότι απλώς έπαιζαν με το αγοράκι. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι, ενώ τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης του 6χρονου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη θα αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης.

