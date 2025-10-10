Θεσσαλονίκη: Δίωξη για τον ομαδικό βιασμό του 6χρονου στους συλληφθέντες - Ο ένας τον ακινητοποίησε

Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη σεξουαλική κακοποίηση του εξάχρονου στη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι Θεσσαλονίκης.

Ο τρίτος συλληφθείς κατηγορείται για συνέργεια στην πράξη καθώς φέρεται να κρατούσε ακίνητο τον ανήλικο για να ασελγούν σε βάρος του οι άλλοι δύο.

Οι τρεις Αφγανοί ηλικίας 19, 25 και 22 ετών οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην εισαγγελέα και μετά την κακουργηματική δίωξη που τους ασκήθηκε παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Μέχρι την απολογία τους θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί διαμένει στη δομή με τη μητέρα του, η οποία φέρεται να ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές.

