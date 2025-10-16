Νέα Υόρκη: Εξιχνιάστηκε μετά από 40 χρόνια η δολοφονία της Τερέζα Φούσκο

Στη Νέα Υόρκη, οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία μιας 16χρονης κοπέλας σε υπόθεση που είχε μείνει ανεξιχνίαστη, για 40 χρόνια.

Το θύμα, η 16χρονη Τερέζα Φούσκο, εξαφανίστηκε τον Νοέμβριο του 1984, λίγες ώρες μετά την εργασία της σε παγοδρόμιο και βρέθηκε νεκρή περίπου 20 μέρες αργότερα σε δασική περιοχή.

Η νεαρή γυναίκα είχε πέσει θύμα βιασμού, ξυλοδαρμού και στραγγαλισμού.

Οι αρχές της κομητείας Νασάου συνέλαβαν μετά από 40 χρόνια, τον 63χρονο Ρίτσαρντ Μπιλοντό, ο οποίος εκείνη την εποχή διατηρούσε καφετέρια στην περιοχή. Η σύλληψή του επετεύχθη, έπειτα από παρακολούθηση που πραγματοποιούσαν οι αρχές. Συγκεκριμένα, συνέλεξαν DNA από ένα καλαμάκι ποτού που ο ίδιος πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, μετά την κατανάλωση ποτού κοντά στο σπίτι του.

Suspect identified as 63-year-old Richard Bilodeau was arraigned in court and charged with second-degree murder in connection with Fusco’s killing after being indicated by a grand jury on Wednesday, Nassau County District Attorney's Office announces. https://t.co/Oo0mzRqEfT pic.twitter.com/2xk2alNDot — Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) October 15, 2025

«Το DNA από το καλαμάκι, ταίριαζε με το δείγμα που είχε ληφθεί από το σώμα της Τερέζα», δήλωσε η εισαγγελέας, ανακοινώνοντας τη σύλληψη του 63χρονου. Εξέφρασε, μάλιστα, τη βεβαιότητά της ότι αυτή τη φορά οι αρχές συνέλαβαν το σωστό άτομο.

Το 2003, τρεις άνδρες είχαν ήδη συλληφθεί και καταδικαστεί για το συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά μετά από εξέταση DNA αθωώθηκαν και πέρασαν 18 χρόνια στη φυλακή. Οι πρώην κατηγορούμενοι δικαιώθηκαν και πήραν αποζημίωση ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πατέρας της Τερέζα, ο Τόμας Φούσκο, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πάντα πίστευε στο δικαστικό σύστημα και ότι η σημερινή εξέλιξη φέρνει μια μορφή ανακούφισης, παρότι το τραύμα θα παραμείνει.

«Για μένα το να ακούσω ότι υπήρχε κάποιος που σκότωσε την κόρη μου θα φέρει ανακούφιση σε μένα και την οικογένειά μου. Είναι σπαρακτικό να το περνάω αυτό ξανά και ξανά, αλλά αυτό φαίνεται να είναι η τελική κατάληξη και είμαι πολύ ευγνώμων. Πολύ ευγνώμων» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας της άτυχης 16χρονης.