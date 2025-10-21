Βρυξέλλες: Αναμένεται αντιπροσωπεία της Κίνας για το θέμα των σπανίων γαιών

Εν αναμονή της επίσκεψης κινεζικής αντιπροσωπείας η Κομισιόν, με σκοπό σύμφωνα με το Bloomberg, να βρεθούν «κατεπείγουσες λύσεις» στους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς έκανε αυτήν την ανακοίνωση σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού προηγουμένως μίλησε επί δύο ώρες με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Ουάνγκ Ουεντάο, για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το μέτρο στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η Κίνα είναι ο κορυφαίος παραγωγός σπάνιων γαιών, υλών που είναι απολύτως αναγκαίες για την αυτοκινητοβιομηχανία, την ενέργεια, τον αμυντικό και τον ψηφιακό τομέα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει ελέγχους στην εξαγωγή τεχνολογίας που συνδέεται με τις σπάνιες γαίες, προς μεγάλη απογοήτευση των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη διαμαρτυρηθεί δημοσίως για τους νέους περιορισμούς, σημειώνοντας ότι πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να διακόψουν την παραγωγή τους και θα προκληθούν οικονομικά προβλήματα σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασμού.

Τη Δευτέρα ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Στεφάν Σεζουρνέ ανακοίνωσε σε επικεφαλής θυγατρικών εταιρειών ότι η ΕΕ σχεδιάζει διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούν μεταξύ άλλων την ανακύκλωση σπάνιων γαιών ή τη δημιουργία κοινών κέντρων αγοράς και αποθήκευσής τους. Την περασμένη εβδομάδα ο Σέφτσοβιτς είπε ότι συνεργάζεται με την G7 ώστε να δώσουν μια «συντονισμένη απάντηση» στην Κίνα.

