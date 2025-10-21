Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον «αγώνα» για τις Σπάνιες Γαίες - Συστήνει «Κέντρο Κρίσιμων Πρώτων Υλών»

Το σχέδιο της Κομισιόν για το 2026 προβλέπει κοινές αγορές και αποθήκευση πρώτων υλών, μετά την απόφαση της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Κίνα ανταποδίδει τα χτυπήματα στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας το «γεωοικονομικό όπλο» των Σπανίων Γαιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αγοράσει και να αποθηκεύσει κρίσιμες πρώτες ύλες, με στόχο να διασφαλίσει την τροφοδοσία μετάλλων και ορυκτών που είναι απαραίτητα για τη βιομηχανία - από την άμυνα έως την αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με το Politico.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μέσο το σχέδιο εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2026, που παρουσιάστηκε την Τρίτη και έχει στόχο να σηματοδοτήσει «τη στιγμή ανεξαρτησίας της Ευρώπης».

Κέντρο κρίσιμων πρώτων υλών

Σύμφωνα με το σχέδιο, θα συσταθεί ένα «Κέντρο Κρίσιμων Πρώτων Υλών», το οποίο θα παρακολουθεί, θα συντονίζει κοινές αγορές και θα αποθηκεύει τα στρατηγικά αυτά υλικά. «Η περιφερειακή και παγκόσμια τάξη αναδιαμορφώνεται. Και η Ευρώπη πρέπει να παλέψει για τη θέση της σε έναν κόσμο όπου ορισμένες μεγάλες δυνάμεις είναι αμφίθυμες ή εχθρικές απέναντί μας», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας μετά την απόφαση της Κίνας, η οποία κυριαρχεί στην αγορά σπάνιων γαιών, να επιβάλει εκτεταμένους περιορισμούς στις εξαγωγές μαγνητών και πρώτων υλών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς επρόκειτο την ίδια ημέρα να συνομιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για να αναζητήσουν λύσεις.

Στόχος η απεξάρτηση από την Κίνα

Το σχέδιο για διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού από την Κίνα είχε παρουσιαστεί ήδη από το 2023, με την Κομισιόν να προαναγγέλλει ενίσχυση της παρακολούθησης, των κοινών αγορών και των αποθεμάτων. «Πέρα από τις πρώτες ύλες, η Ευρώπη πρέπει να ελέγχει τις κρίσιμες τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν την οικονομία του αύριο», είπε η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη σε τομείς όπως οι μπαταρίες, το cloud, η τεχνητή νοημοσύνη και τα προηγμένα υλικά.

Το σχέδιο του 2026 περιλαμβάνει επίσης τη θέσπιση ενός νέου κριτηρίου «Made in Europe» για ευαίσθητα προϊόντα που προμηθεύεται ο δημόσιος τομέας. Η Κομισιόν οργανώνει το πρόγραμμα εργασίας της γύρω από έξι βασικούς άξονες: βιώσιμη ευημερία και ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ασφάλεια, κοινωνική καινοτομία, ποιότητα ζωής, δημοκρατία και κράτος δικαίου, καθώς και παγκόσμια παρουσία.

