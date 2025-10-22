Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στον Ισημερινό

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) κοντά στον Ισημερινό, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίζεται στα 35 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Να σημειωθεί πως ο Ισημερινός βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή, κατά μήκος του λεγόμενου «Δαχτυλιδιού της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί.