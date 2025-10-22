Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στον Ισημερινό
Ο Ισημερινός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) κοντά στον Ισημερινό, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίζεται στα 35 χλμ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.
Να σημειωθεί πως ο Ισημερινός βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή, κατά μήκος του λεγόμενου «Δαχτυλιδιού της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου
03:50 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στον Ισημερινό
02:42 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΝΑΤΟ: Στις ΗΠΑ ο Ρούτε – Θα συναντηθεί με τον Τραμπ
02:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νταλάρας για Σαββόπουλο: «Θλίψη βαθιά… Τώρα μόνο σιωπή»
01:28 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με Μπάτλερ
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;
08:30 ∙ WHAT THE FACT
Ο υπερυπολογιστής «μίλησε» για το τέλος του κόσμου – Πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη;
22:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ