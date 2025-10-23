Άμστερνταμ: Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κακοκαιρίας
Ακυρώθηκαν περίπου 75 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ
Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα (23/10) λόγω καταιγίδας που αναμένεται να πλήξει τις ολλανδικές ακτές από το απόγευμα.
Περίπου στις 11.00 (12:00 ώρα Ελλάδας), ακυρώθηκαν περίπου 84 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.
