Άμστερνταμ: Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κακοκαιρίας

Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα (23/10) λόγω καταιγίδας που αναμένεται να πλήξει τις ολλανδικές ακτές από το απόγευμα.

Περίπου στις 11.00 (12:00 ώρα Ελλάδας), ακυρώθηκαν περίπου 84 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.