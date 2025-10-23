Ούρος Νίκολιτς: Ποια είναι η συμμορία «Vračarci» που ήταν μέλος ο διαιτητής της Euroleague

Η ομάδα, που πήρε το όνομά της από την περιοχή Βράτσαρ του Βελιγραδίου, θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις της Σερβίας

Δημήτρης Δρίζος

Ούρος Νίκολιτς: Ποια είναι η συμμορία «Vračarci» που ήταν μέλος ο διαιτητής της Euroleague
4'
Ο διαιτητής της Euroleague Ούρος Νίκολιτς φέρεται να συνδέεται με εγκληματική οργάνωση που δρα εδώ και χρόνια στη Σερβία και έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Νίκολιτς φέρεται να εμπλέκεται με τη διαβόητη συμμορία «Vračarci» — μια ομάδα που έχει συνδεθεί με δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εκβιασμούς και διακίνηση παράνομων αγαθών.

Ποιοι είναι οι «Vračarci»

Η ομάδα, που πήρε το όνομά της από την περιοχή Βράτσαρ του Βελιγραδίου, θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις της Σερβίας. Δραστηριοποιούνταν για περισσότερα από επτά χρόνια, έχοντας στο ενεργητικό της δεκάδες βίαιες επιθέσεις και εκβιασμούς. Η συμμορία είχε ξεκάθαρη ιεραρχία και δομή: στην κορυφή βρισκόταν ο Νίκολα Βούσοβιτς, γνωστός με το παρατσούκλι «Τζόνι», ενώ στενός του συνεργάτης ήταν ο Ούρος Πίπερσκι. Οι δύο άνδρες θεωρούνται τα «μυαλά» πίσω από ένα δίκτυο που δρούσε σε Σερβία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Ισπανία, χρησιμοποιώντας διεθνείς διαδρομές για να μεταφέρει χρήματα, όπλα και παράνομα αγαθά.

Οι δολοφονίες και τα αιματηρά χτυπήματα

Η δράση των «Vračarci» δεν περιορίστηκε μόνο σε εκβιασμούς και διακίνηση παράνομων προϊόντων. Οι Αρχές τους συνδέουν με τουλάχιστον δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας. Το πιο γνωστό θύμα τους είναι ο Βλάντιμιρ Πόποβιτς, γνωστός στον υπόκοσμο ως «Βλάντα Ποπ», ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ τον Δεκέμβριο του 2018 σε καφετέρια στο Βελιγράδι. Στο στόχαστρο της ομάδας είχε βρεθεί και ο Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστός ως «Αλίμπεγκ», ο οποίος γλίτωσε από τρεις απόπειρες δολοφονίας το 2020.

Οι σερβικές αρχές ερευνούν ακόμη και άλλες επιθέσεις, εμπρησμούς και περιστατικά που χαρακτηρίζονται ως «πρόκληση γενικού κινδύνου» για τη δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της ομάδας δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και πυροβόλα όπλα σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας φόβο και τρόμο.

Τα εγκλήματα και οι κατηγορίες

Η Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα της Σερβίας έχει σχηματίσει βαριά δικογραφία. Τα μέλη της ομάδας κατηγορούνται για:

  • σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 346 του Ποινικού Κώδικα),

  • ανθρωποκτονία από πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις (άρθρο 114),

  • πρόκληση γενικού κινδύνου (άρθρο 278).
    Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα είχε σαφές σχέδιο: να ελέγχει περιοχές του Βελιγραδίου, να διακινεί παράνομα αγαθά και να εξουδετερώνει όποιον αποτελούσε εμπόδιο. Οι ηγέτες τους, Βούσοβιτς και Πίπερσκι, βρίσκονται ήδη υπό κράτηση — ο πρώτος σε φυλακή της Γερμανίας και ο δεύτερος στην Πορτογαλία.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις της Europol και των σερβικών αρχών

Οι αποκαλύψεις για τη δράση των «Vračarci» ήρθαν ύστερα από δύο μεγάλες συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία της σερβικής αστυνομίας με την Europol και την Eurojust. Όπως ανέφερε ο διευθυντής της αστυνομίας Ντράγκαν Βασίλιεβιτς, οι επιχειρήσεις έγιναν ταυτόχρονα σε Σερβία, Ισπανία και Πορτογαλία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 29 ατόμων. Ανάμεσά τους και ο Μάρκο Τζόρτζεβιτς, γνωστός ως «Μαρκεντζάνι», που εντοπίστηκε στο Ντουμπάι και θεωρείται μέλος της ίδιας εγκληματικής ομάδας.

Οι έρευνες αποκάλυψαν τεράστιες ποσότητες μετρητών, κοσμήματα μεγάλης αξίας, πολυτελή ρολόγια, υπερπολυτελή αυτοκίνητα και πλαστά διαβατήρια. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, τα ευρήματα δείχνουν τον πλούτο και το δίκτυο επιρροής που είχε δημιουργήσει η ομάδα, με κέρδη που υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος του Ούρος Νίκολιτς

Το όνομα του Νίκολιτς φέρεται να προέκυψε μέσα από επικοινωνίες και καταθέσεις ατόμων που είχαν σχέσεις με την οργάνωση. Οι αρχές ερευνούν αν είχε ενεργό ρόλο ή αν λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί επίσημα δίωξη εναντίον του, ωστόσο η εμπλοκή του έχει προκαλέσει σοβαρό θόρυβο στους κόλπους της Euroleague και της σερβικής ομοσπονδίας.

Η υπόθεση θεωρείται από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στη Σερβία, καθώς αποκαλύπτει τη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος σε θεσμούς και πρόσωπα με δημόσιο προφίλ. Οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο να εντοπίσουν τους οικονομικούς μηχανισμούς πίσω από τη δράση των «Vračarci» και να διαλευκάνουν πλήρως τις διαδρομές του χρήματος.

Αυτό που είναι σίγουρο, πάντως, είναι ότι η υπόθεση του Ούρος Νίκολιτς έχει προκαλέσει σεισμό όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού, αλλά και στην κοινή γνώμη, που παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από μία από τις πιο σκοτεινές οργανώσεις των τελευταίων ετών στη Σερβία.

