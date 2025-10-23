Euroleague: Το βίντεο από τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς στη Σερβία

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο 40χρονος διαιτητής συνελήφθη από την Αστυνομία του Βελιγραδίου και κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του βρέθηκαν 250.000 ευρώ και οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση αυτών των χρημάτων

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την Σερβία, ο Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη, μαζί με άλλα εννέα άτομα, για την εμπλοκή τους σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι ύποπτη για σοβαρά εγκλήματα και άμεσα θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του Σέρβου διαιτητή, εντοπίστηκαν 250.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως και αυτοκίνητο υψηλού κυβισμού. Μάλιστα, ο Ούρος Νίκολιτς αποχώρησε με χειροπέδες από την οικία του.

Σύμφωνα με τα όσα γράφει το «blic», ο Ούρος Νίκολιτς είναι ύποπτος για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση, η οποία ονομάζεται «Vračarci» και είναι ύποπτη για σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και ένας φόνος, με το θύμα να καταλήγει στα τραύματά του, που προκλήθηκαν από τον ξυλοδαρμό του.

Λίγες ώρες μετά την είδηση της σύλληψης του Σέρβου διαιτητή, οι Αρχές της χώρας έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή που η Αστυνομία του πέρασε χειροπέδες και τον οδήγησε στο κρατητήριο.

