Euroleague: Η Μακάμπι αυτή τη φορά δεν τα έκανε… θάλασσα, «ξέρανε» τη Ρεάλ με τριποντάρα Μπλατ
Ένα τρίποντο του Μπλατ χάρισε τη νίκη στους Ισραηλινούς (92-91) κόντρα στη «βασίλισσα» - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία.
Άνοιξε η… αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην EuroLeague, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να παίρνει μεγάλη νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με εκπληκτικό τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ στα τελευταία δευτερόλεπτα, η «ομάδα του λαού» επικράτησε 92-91, σε ματς για γερά νεύρα στο Βελιγράδι.
Οι Ισραηλινοί είχαν προβάδισμα 6 πόντων (88-82) στο τελευταίο τρίλεπτο του ματς. Όμως όπως έγινε με τον Ολυμπιακό πήγαν να τα… θαλασσώσουν, καθώς δέχτηκαν σερί 1-9 με τη Ρεάλ να περνάει μπροστά. Για να έρθει ο Μπλατ με τρίποντο της νίκης και μια άστοχη επίθεση του Χεζόνια, να «σφραγίζει» τη 2η νίκη της ομάδας του Κάτας.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει πλέον ρεκόρ 2-4, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποχώρησε στο 3-3 γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα στο Βελιγράδι (η προηγούμενη από τον Ερυθρό Αστέρα).
Ο Λόνι Ουόκερ είχε 27 πόντους, με τον Σόρκιν να ακολουθεί με 21. Ο Μπρίσετ σημείωσε 18 και ο Μπλατ που καθόρισε το ματς είχε 12. Για την ηττημένη Ρεάλ, ο Χεζόνια είχε 24 και 16 ο Λάιλς.
EUROLEAGUE – 6η αγωνιστική
Τετάρτη 22/10
Μακάμπι Τελ Αβίβ– Ρεάλ Μαδρίτης 92-91
Πέμπτη 23/10
20:30 Βιλερμπάν – Ντουμπάι
21:05 Χαποέλ Τελ Αβίβ – Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια
22:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια
Παρασκευή 24/10
20:30 Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσέ
21:00 Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR
21:30 Παρτιζάν – Παρί
21:45 Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παναθηναϊκός AKTOR 4-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ 4-1
Παρί 3-2
Ζαλγκίρις Κάουνας 3-2
Μπαρτσελόνα 3-2
Ντουμπάι 3-2
Ολυμπιακός 3-2
Μονακό 3-2
Βίρτους Μπολόνια 3-2
Ερυθρός Αστέρας 3-2
Παρτιζάν 3-2
Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
Βαλένθια 2-3
Αναντολού Εφές 2-3
Μπάγερν Μονάχου 2-3
Φενερμπαχτσέ 2-3
Αρμάνι Μιλάνο 2-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
Βιλερμπάν 1-4
Μπασκόνια 0-5