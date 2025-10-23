Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση αυτών των χρημάτων

Newsbomb

Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χαμός έχει προκληθεί στην Σερβία στην είδηση της σύλληψης του Ούρος Νίκολιτς από την Αστυνομία για εμπλοκή του σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα της γειτονικής χώρας, ο 40χρονος διαιτητής της Euroleague συνελήφθη από την Αστυνομία και στο σπίτι του βρέθηκαν 250.000 ευρώ, τη στιγμή που οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση αυτών των χρημάτων.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την Σερβία, ο Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη, μαζί με άλλα εννέα άτομα, για την εμπλοκή τους σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι ύποπτη για σοβαρά εγκλήματα και άμεσα θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του Σέρβου διαιτητή, εντοπίστηκαν 250.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως και αυτοκίνητο υψηλού κυβισμού. Μάλιστα, ο Ούρος Νίκολιτς αποχώρησε με χειροπέδες από την οικία του.

Ούρος Νίκολιτς
0105

Τα ευρήματα των ερευνών

Πηγή: blic.rs
Ούρος Νίκολιτς
0205

Με χειροπέδες τα μέλη της οργάνωσης

Πηγή: blic.rs
Ούρος Νίκολιτς
0305

Τα ευρήματα των ερευνών

Πηγή: blic.rs
Ούρος Νίκολιτς
0405

Τα ευρήματα των ερευνών

Πηγή: blic.rs
Ούρος Νίκολιτς
0505

Τα ευρήματα των ερευνών

Πηγή: blic.rs

Σύμφωνα με τα όσα γράφει το «blic», ο Ούρος Νίκολιτς είναι ύποπτος για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση, η οποία ονομάζεται «Vračarci» και είναι ύποπτη για σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και ένας φόνος, με το θύμα να καταλήγει στα τραύματά του, που προκλήθηκαν από τον ξυλοδαρμό του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του

11:35ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος AKTOR γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 19650 για το BIM

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 22χρονοι ρήμαζαν πολυτελή αυτοκίνητα στην Καλαμαριά - Πάνω από 50.000 ευρώ η λεία τους

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει πλέον ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

11:26ΚΟΣΜΟΣ

LIVE εικόνα - Ιστορική συμπροσευχή: Ο Βασιλιάς Κάρολος με τον Πάπα στο Βατικανό σχεδόν 500 χρόνια μετά το χωρισμό των Εκκλησιών

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ελληνικό χρέος καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γράφημα)

11:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορεί να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για τις κυρώσεις Τραμπ - Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κω: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγο του

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Το κορυφαίο αξιοθέατο δεν ειναι πια η Μόνα Λίζα...αλλά το παράθυρο που έσπασαν οι ληστές

10:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η AEL Novibet Arena είναι γεγονός

10:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Europa και Conference League με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Zeekr ξεκινά στην Ελλάδα με 3 ηλεκτρικά μοντέλα – Πόσο κοστίζουν

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ενδεχόμενη «επίθεση» που συζητάνε οι επιστήμονες: Τι ξέρουμε για τον 3I/ATLAS;

10:40MEETING POINT

Τα «κρυφά» μηνύματα των δημοσκοπήσεων: Τα «ζόρια» της κοινωνίας και τα «ζόρια» της κυβέρνησης

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. μετά το «το νοσοκομείο ενημέρωσε» του Αδωνι Γεωργιάδη

10:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

10:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

10:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. μετά το «το νοσοκομείο ενημέρωσε» του Αδωνι Γεωργιάδη

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

11:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

10:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ελληνικό χρέος καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γράφημα)

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορεί να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αποτύπωσε τη ληστεία του αιώνα στο μουσείο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλος που τον κατηγορούσε για απάτη

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί χιλιάδες ακίνητα «χάθηκαν» από την αγορά – Τι απαντά η Τράπεζα της Ελλάδος

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει πλέον ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ