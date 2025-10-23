NBA: Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο - Παρέσυρε τους Ουίζαρντς - Εκκίνηση με νίκη για Μπακς

Με το… δεξί ξεκίνησαν τη νέα σεζόν στο NBA οι Μπακς, μια και επικράτησαν 133-120 των Ουίζαρντς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ασταμάτητος.

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Εξαιρετικός ο "Greek Freak" στην πρώτη "μάχη" της σεζόν
Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «Ελαφιών» τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους και 14 ριμπάουντ για το double double, ενώ ακόμα είχε και 5 ασίστ, σε 27 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, στο ματς αγωνίστηκε για 1,5 λεπτό και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, χωρίς να πετύχει κάποιον πόντο.

Όσον αφορά στον αγώνα, οι Μπακς μπήκαν από την αρχή με διάθεση να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και πήραν από νωρίς σημαντική διαφορά, η οποία έφτασε και τους 19 πόντους (72-53) στο ημίχρονο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Νιου Γιόρκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 119-111

Σάρλοτ Χόρνετς - Μπρούκλιν Νετς 136-117

Ορλάντο Μάτζικ - Μαϊάμι Χιτ 125-121

Ατλάντα Χοκς - Τορόντο Ράπτορς 118-138

Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια 76ερς 116-117

Σικάγο Μπουλς - Ντιτρόιτ Πίστονς 115-111

Μέμφις Γκρίζλις - Νιου Όρλινς Πέλικανς 128-122

Μιλγουόκι Μπακς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 133-120

Γιούτα Τζαζ - Λος Άντζελες Κλίπερς 129-108

Ντάλας Μάβερικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 92-125

Φοίνιξ Σανς - Σακραμέντο Κινγκς 120-116

Πόρτλαντ Μπλέιζερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 114-118

