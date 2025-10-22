Ολυμπιακός: Σέρβοι και Ισραηλινοί στέλνουν τον NBAer Ντινγούιντι στον Πειραιά

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι είναι ο επόμενος στόχος του Ολυμπιακού, μετά το «ναυάγιο» με τον Τζάρεντ Μπάτλερ.

Ολυμπιακός: Σέρβοι και Ισραηλινοί στέλνουν τον NBAer Ντινγούιντι στον Πειραιά
Ο Ολυμπιακός μετά την αρνητική απάντηση που πήρε από τον Τζάρεντ Μπάτλερ, συνεχίζει την αναζήτηση ενός γκαρντ, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή του γραμμή.

Σύμφωνα με αναφορές στο Ισραήλ, οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται δυναμικά για την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγούιντι ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποδέσμευση του από τους Χόρνετς.

Πρόκειται για παίκτη με μεγάλη εμπειρία, καθώς έχει αγωνιστεί σε Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ η καλύτερη χρονιά του ήταν το 2019 στη Νέα Υόρκη, όπου είχε κατά μέσο όρο 20.6 πόντους και 6.8 ασίστ.

Συνολικά από το 2014 έως το 2025 ο Ντινγουίντι μετρά 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά 27.7 λεπτά.

Ο 32χρονος άσος έχει πρόταση και από άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, ενώ διαθέτει τεράστια εμπειρία από το ΝΒΑ, καθώς έχει αγωνιστεί σε 621 παιχνίδια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σύμφωνα πάντως με σερβικό δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός και ο Ντινγουίντι έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

