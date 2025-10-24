Αίγυπτος: 23χρονος σκότωσε τη 14χρονη σύζυγό του για ένα πιάτο ζυμαρικών

Η περίπτωσή της που έγινε γνωστή ως «Κορίτσι με το Πιάτο Ζυμαρικών», έχει προκαλέσει οργή τόσο για την επιεική καταδικαστική απόφαση, όσο και για τον γάμο ανηλίκων που εξακολουθεί να εφαρμόζεται 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αίγυπτος: 23χρονος σκότωσε τη 14χρονη σύζυγό του για ένα πιάτο ζυμαρικών
Χ/historiente
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου να καταδικάσει σε μόλις 7 χρόνια κάθειρξη έναν 23χρονο για τη δολοφονία της 14χρονης συζύγου του, αναζωπυρώνοντας την οργή για τον γάμο ανηλίκων και τις επιεικές ποινές σε περιπτώσεις έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ετυμηγορία, από το Ποινικό Δικαστήριο της Τάντα στη βόρεια Αίγυπτο, είναι η τελική απόφαση για την υπόθεση που έγινε γνωστή ως το «Κορίτσι με το Πιάτο Ζυμαρικών».

Νωρίτερα φέτος, το δικαστήριο είχε παραπέμψει τον φάκελο του συζύγου στον Μεγάλο Μουφτή, την ανώτατη θρησκευτική αρχή της Αιγύπτου, για νομική γνωμοδότηση σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής.

Η εισαγγελία τον είχε κατηγορήσει για προμελετημένη δολοφονία επειδή επιτέθηκε άγρια ​​στην ανήλικη σύζυγό του, αφού έφαγε ένα πιάτο ζυμαρικά χωρίς την άδειά του.

Το περιστατικό χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2024, όταν η 14χρονη Ζάκι, σε έναν γάμο κανονισμένο από την οικογένειά της από την ηλικία των 12 ετών, έφαγε από ένα πιάτο πριν επιστρέψουν ο σύζυγός της και η οικογένειά του, στο χωριό Καφρ Γιακούμπ.

Μόλις το ανακάλυψε αυτό, ο σύζυγός της, της επιτέθηκε με σοκαριστική σκληρότητα. Λέγεται ότι την χτύπησε με ένα χοντρό ξύλινο ραβδί, την έκαψε με ένα καυτό σίδερο και τη χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι πριν την σύρει στην οροφή του κτηρίου και την πετάξει κάτω. Το άτυχο κορίτσι υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών καταδίκασαν τη μείωση της ποινής σε επτά χρόνια, αποκαλώντας την ένα ακόμη παράδειγμα δικαστικής επιείκειας βάσει του Άρθρου 17 του Αιγυπτιακού Ποινικού Κώδικα, το οποίο επιτρέπει στους δικαστές να μειώνουν τις ποινές εάν κρίνουν τις περιστάσεις «ελαφρυντικές».

Η ετυμηγορία έκανε συγκρίσεις με μια άλλη υπόθεση υψηλού προφίλ που εκδικάστηκε νωρίτερα φέτος, όταν ένα δικαστήριο καταδίκασε τον Motaz Hendawy, για τη δολοφονία της συζύγου του Maram Osama, σε επτά χρόνια φυλάκισης αντί για ποινή ζωής ή θανάτου. Η Osama, μια 32χρονη μητέρα δύο παιδιών, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 αφού στραγγαλίστηκε και έμεινε χωρίς ιατρική βοήθεια για πέντε ημέρες.

