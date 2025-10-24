«Ναδίρ» στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Μπογκοτά: Κυρώσεις στον πρόεδρο της Κολομβίας επέβαλε ο Τραμπ

Φωτ. Αρχείου - Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, συνοδευόμενος από την Αντιπρόεδρο Φρανσία Μάρκεζ, μιλά στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Μπογκοτά της Κολομβίας, στις 7 Ιουνίου 2023.

Σε μία κίνηση κλιμάκωσης της έντασης με την Κολομβία, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/10) ότι επιβάλει κυρώσεις στον πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώνοντας τον ότι εμπλέκεται στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι κυρώσεις που ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αφορούσαν τέσσερα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την υπηρεσία, είχαν προστεθεί σε έναν «ειδικό κατάλογο υπηκόων», μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Αρμάντο Μπενεντέτι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σαββατοκύριακο να αυξήσει τους δασμούς στην Κολομβία και δήλωσε την Τετάρτη ότι έχει διακοπεί κάθε χρηματοδότηση προς τη χώρα.

Διαβάστε επίσης