Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

Νέος γύρος έντασης επικρατεί στο ανατολικό Λονδίνο, όπου μουσουλμάνοι μασκοφορεμένοι νεαροί βγήκαν στους δρόμους, τη στιγμή που η αστυνομία για να αποφύγει κλιμάκωση, είχε απαγορεύσει μια προγραμματισμένη διαμαρτυρία του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) για την «ανάκτηση» της περιοχής.

Πολλοί νεαροί άνδρες ντυμένοι στα μαύρα, με κουκούλες σηκωμένες και καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ήταν ορατοί καθώς σημαίες του Μπαγκλαντές και της Παλαιστίνης κυμάτιζαν στη διαδήλωση στους δρόμους όπου το UKIP είχε αρχικά σκοπό να πραγματοποιήσει την πορεία.

Happening now in the UK:



Masked Muslim men have come to the streets to protest against Tommy Robinson's protest in Whitechapel, Tower Hamlets, outside the town hall. pic.twitter.com/siemxSX9TV — OSINT Europe (@Osinteurope) October 25, 2025

Αυτό έρχεται εβδομάδες αφότου το συμβούλιο του Tower Hamlets ψήφισε μια πρόταση που χαρακτήριζε τις σημαίες ως «σημαντικά σύμβολα πατριωτισμού και υπερηφάνειας», αλλά καταδίκαζε «εξωτερικούς αναταραχείς... που προσπαθούν να εισαγάγουν διχασμό στον δήμο μας», ιδιαίτερα στο Isle of Dogs, όπου το BNP κέρδισε μια έδρα στο συμβούλιο το 1993.

Εξοργισμένος από την απόφαση ο Τόμι Ρόμπινσον δημοσίευσε στο Twitter τις φωτογραφίες εννέα Βρετανών μουσουλμάνων δημοτικών συμβούλων στους 1,7 εκατομμύρια ακολούθους του, λέγοντας: «Ορίστε μια λίστα με τα ονόματα και τα πρόσωπα των δημοτικών συμβούλων του Tower Hamlets για μια καλύτερη εικόνα».

Η απόφαση της κυβέρνησης να τοποθετήσει αιτούντες άσυλο στο ξενοδοχείο Britannia International στο Canary Wharf, Tower Hamlets, έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες κατά των μεταναστών το καλοκαίρι.

Παράλληλα σε αντιδιαδηλωτές δόθηκε η εντολή να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους όπως είχε προγραμματιστεί στο Γουάιτσαπελ και να μην εισέλθουν σε περιοχές του κεντρικού Λονδίνου όπου θα πραγματοποιηθεί η πορεία του UKIP.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν επειση αγνόησαν την απαγόρευση και προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν διαδηλωτές του UKIP.

Σε μία καθολική εκκλησία στο Κένσινγκτον, 75 ακτιβιστές του UKIP συγκεντρώθηκαν πριν από την πορεία τους προς το Marble Arch, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν σταυρούς και πινακίδες που έγραφαν «Οι ισλαμιστές εισβολείς δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη Βρετανία».

Επικεφαλής τους ήταν ο ηγέτης του UKIP, Νικ Τενκόνι, ο οποίος κρατούσε ένα πανό που έγραφε «Οι ισλαμιστές εισβολείς δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη Βρετανία», ενώ άλλοι στη διαμαρτυρία κρατούσαν ξύλινους σταυρούς.

Ακούγονταν να φωνάζουν «ζήτω το έθνος, η απέλαση» και «στείλτε τους σπίτι».

Ο 45χρονος Μάρτιν Πόντινγκ, ένας από τους συμμετέχοντες στην διαμαρτυρία του UKIP, δήλωσε ότι η πορεία είχε ως στόχο να «στείλει ένα σαφές μήνυμα».

«Ζούμε σε μια χώρα δύο επιπέδων. Γιατί να μην μπορούμε να είμαστε στο ανατολικό Λονδίνο;», είπε. «Αλλά αντ' αυτού είμαστε εδώ και έχουμε βαρεθεί αρκετά».

? Masked youths in balaclavas march through Whitechapel after UKIP protest banned over violence fears. UKIP rallies in Knightsbridge, shouting "Radical Islam not welcome."



Met Police block one side, yet Stand Up To Racism and local youths roam free. Two-tier policing bows to… pic.twitter.com/2vyo9lxzzF — J Stewart (@triffic_stuff_) October 25, 2025

