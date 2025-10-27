Πολωνία: Χειροπέδες σε δύο Ουκρανούς για κατασκοπεία

Η Πολωνία ισχυρίζεται ότι έχει γίνει στόχος εμπρησμών και κυβερνοεπιθέσεων στο πλαίσιο ενός «υβριδικού πολέμου» που διεξάγει η Ρωσία

Πολωνία: Χειροπέδες σε δύο Ουκρανούς για κατασκοπεία
Η Πολωνία συνέλαβε δύο Ουκρανούς που κατηγορούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με στρατιώτες και κρίσιμες υποδομές για λογαριασμό ξένων μυστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της καταστολής της φερόμενης κατασκοπείας από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Οι δύο Ουκρανοί ήταν μεταξύ των οκτώ ατόμων των οποίων η σύλληψη από την Πολωνία και τη Ρουμανία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο Tomasz Siemoniak, υπουργός αρμόδιος για τις μυστικές υπηρεσίες.

Η Πολωνία ισχυρίζεται ότι έχει γίνει στόχος εμπρησμών και κυβερνοεπιθέσεων στο πλαίσιο ενός «υβριδικού πολέμου» που διεξάγει η Ρωσία με σκοπό να αποσταθεροποιήσει τις χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, αρνείται τις κατηγορίες αυτές.

«Αυτό αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων σαμποτάζ και των προετοιμασιών για ενέργειες σαμποτάζ», δήλωσε ο Siemoniak στο πολωνικό ραδιόφωνο τη Δευτέρα (27/10).

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας (ABW) ανέφερε ότι οι δύο Ουκρανοί πολίτες, ηλικίας 32 και 34 ετών, συνελήφθησαν στη νότια πόλη Κατοβίτσε στις 14 Οκτωβρίου.

Η ABW ανέφερε σε δήλωσή της ότι οι ύποπτοι φέρονται να είχαν συλλέξει πληροφορίες σχετικά με μέλη των Πολωνικών Ένοπλων Δυνάμεων και υποδομές που σχετίζονται με τις προσπάθειες υποστήριξης της Ουκρανίας.

Η υπηρεσία ανέφερε πως βρήκε αποδείξεις ότι οι ύποπτοι εκτέλεσαν «συμβάσεις για ξένες μυστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του στρατιωτικού δυναμικού της Πολωνίας και της εγκατάστασης συσκευών για την κρυφή παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών».

Ανέφερε επίσης ότι οι ύποπτοι δέχτηκαν πληρωμή για τις υπηρεσίες αυτές.

Το δικαστήριο διέταξε την κράτηση των υπόπτων για τρεις μήνες εν αναμονή της δίκης τους.

*Με πληροφορίες από Reuters

