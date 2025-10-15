Πολωνία: Η «εξαφανισμένη» έφηβη ήταν φυλακισμένη 27 χρόνια στο δωμάτιο - Τη βρήκαν ετοιμοθάνατη

Η τελευταία φορά μία έφηβη εμφανίστηκε δημόσια στην πόλη Σβιετοχλοβίτσε στη νότια Πολωνία ήταν το 1998.

Η Mirrella, όπως είναι γνωστή, έκτοτε εξαφανίστηκε. Σε μία συγκλονιστική εξέλιξη βρέθηκε μετά από 27 χρόνια, σχεδόν ετοιμοθάνατη, κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο από τους ίδιους τους γονείς της.

Η 42χρονη βρέθηκε σε κακή κατάσταση όταν τον περασμένο Ιούλιο, κλήθηκε η αστυνομία για μία φασαρία σε πολυκατοικία. Φτάνοντας εκεί, η 82χρονη σπιτονοικοκυρά αρνήθηκε ότι υπήρξε κάποια διένεξη, σύμφωνα με δηλώσεις της αναπληρώτριας επιθεωρήτριας Anna Hryniak στην πολωνική εφημερίδα Fakt.

Η αστυνομία μίλησε με τη Mirrella που τους είπε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα - αλλά κάλεσαν ασθενοφόρο όταν παρατήρησαν τα τραύματά της.

Η 42χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για την υγεία της για δύο μήνες.

Επί του παρόντος, οργανώνεται κοινωνική και ιατρική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών εράνων, για να τη βοηθήσει να επιστρέψει στην κανονική ζωή και να συνηθίσει σε έναν κόσμο που δεν γνώριζε πριν.

Σε μία ανάρτηση αναφέρεται: «Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι απείχε μόνο λίγες μέρες από τον θάνατο λόγω μόλυνσης. Βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και δύο μήνες λόγω της κρίσιμης κατάστασής της.

«Οι άνθρωποι που γνώριζαν τη Mirella νόμιζαν ότι έφυγε από το σπίτι της «οικογένειας» της πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Δυστυχώς, η αλήθεια αποδείχθηκε διαφορετική. Πολλά παραμένουν άγνωστα και πολλά γεγονότα δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε αυτό το στάδιο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: η αλήθεια πρέπει να έρθει στο φως για το γιατί αυτή η νεαρή, υγιής 15χρονη σταμάτησε να βγαίνει από το σπίτι της και εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος.

«Είναι αδιανόητο να περνάς τόσο πολύ χρόνο σε ένα δωμάτιο. Η ίδια λέει ότι δεν έχει δει ποτέ την πόλη της να αναπτύσσεται, ότι υστερεί σε όλα, ότι έχει χάσει τόσα πράγματα, δεν έχει πάει ποτέ σε γιατρό, δεν έχει βγάλει ποτέ ταυτότητα, δεν έχει πάει ποτέ μια απλή βόλτα ή ακόμα και στο μπαλκόνι.

«Δεν έχει πάει ποτέ σε οδοντίατρο ή κομμωτήριο. Τα μαλλιά και τα δόντια της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, απειλώντας ακόμη και την υγεία της, οπότε οι επισκέψεις σε ιδιωτική κλινική είναι πλέον απαραίτητες».