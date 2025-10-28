Ανυπόφορη η κατάσταση με τα σκουπίδια στα Σκόπια - Δύο συλλήψεις υπευθύνων

Οι δύο κατηγορούνται για πρόκληση κινδύνου στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον της πρωτεύουσας

Ανυπόφορη η κατάσταση με τα σκουπίδια στα Σκόπια - Δύο συλλήψεις υπευθύνων

Δικαστήριο των Σκοπίων αποφάσισε σήμερα την προφυλάκιση για διάστημα 30 ημερών εις βάρος του επικεφαλής της δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας των Σκοπίων και ενός ακόμη στελέχους της υπηρεσίας αυτής σε σχέση με τη συνεχιζόμενη μη αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη. Οι δύο κατηγορούνται για πρόκληση κινδύνου στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον της πρωτεύουσας.

Η κατάσταση στα Σκόπια έχει καταστεί τις τελευταίες ημέρες ανυπόφορη. Σε πολλές περιοχές — ακόμη και στο κέντρο — τα απορριμματοφόρα είτε δεν περνούν καθόλου είτε πραγματοποιούν σποραδικές συλλογές. Ως αποτέλεσμα, έχουν συσσωρευτεί τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών σχεδόν παντού, προσελκύοντας αρουραίους και εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων και των υγειονομικών αρχών.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής πειστικές εξηγήσεις για τους λόγους της μη αποκομιδής.Πάντως, εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας καταγγέλλουν καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών τους, ενώ αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος του στόλου των απορριμματοφόρων έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών.

Υπεύθυνη για την καθαριότητα στην πόλη των Σκοπίων είναι η δημοτική υπηρεσία καθαριότητας, η οποία, ωστόσο, δεν δίνει κάποια πειστική εξήγηση για ποιον λόγο τα απορριματοφόρα δεν κυκλοφορούν στην πόλη και δεν προβαίνουν στην αποκομιδή των απορριμάτων.

Η Εισαγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για τη διακρίβωση τέλεσης πιθανού αδικήματος από την μεριά της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σκοπίων και της ίδιας της απερχόμενης δημάρχου Σκοπίων, Ντανέλα 'Αρσοφσκα.Η τελευταία είχε εκλεγεί δήμαρχος Σκοπίων στις τελευταίες δημοτικές εκλογές του 2021 με τη στήριξη του νυν κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE. Ωστόσο, στη συνέχεια ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με το κόμμα που τη στήριξε, καθώς και με τον αρχηγό του, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας. Ο ίδιος και το VMRO-DPMNE κατηγορούν πλέον την 'Αρσοφσκα για πλήρη ανεπάρκεια και αδυναμία να ανταποκριθεί στις βασικές υποχρεώσεις της προς τους δημότες των Σκοπίων — μιας πόλης περίπου 550.000 κατοίκων. Από την μεριά της, η 'Αρσοφσκα κατηγορεί το VMRO-DPMNE και τον ίδιο τον Μίτσκοσκι για συστηματικές παρεμποδίσεις του έργου της, λόγω των οποίων, η υπηρεσία καθαριότητας, όπως ισχυρίζεται δεν λειτουργεί όπως πρέπει εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

Οι πολίτες των Σκοπίων εμφανίζονται αγανακτισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω των τεράστιων όγκων σκουπιδιών σε όλη την πόλη και αναφέρουν πως η πρωτεύουσα της χώρας έχει μετατραπεί σε έναν «τεράστιο σκουπιδότοπο».

Το ζήτημα έχει πλέον μετατραπεί σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, ενόψει του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Σε αυτόν θα αναμετρηθούν, στην πρωτεύουσα των Σκοπίων ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιοργκίεφσκι και ο υποψήφιος του αντισυστημικού ακροαριστερού κόμματος "Levica" (Αριστερά), 'Αμαρ Μετσίνοβιτς. Στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών,που διεξήχθη στις 19 Οκτωβρίου ο Όρτσε Γκιοργκίεφσκι έλαβε ποσοστό 39,42%, ενώ ο 'Αμαρ Μετσίνοβιτς, ο οποίος έκανε την έκπληξη και πέρασε στον δεύτερο γύρο συγκέντρωσε ποσοστό 13,18%.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

