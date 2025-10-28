Η «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Προειδοποίηση για κροκόδειλους
Είναι η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει το νησί τα τελευταία 174 χρόνια
Ο τυφώνας «Μελίσσα», κατηγορίας 5, της ισχυρότερης που έχει πλήξει το νησί της Καραϊβικής, «χτυπά» την Τζαμάικα, με ανέμους ταχύτητας 297 χλμ/ώρα. Η πρώτη πόλη που ένιωσε την καταστροφική δύναμη του φαινομένου ήταν η Νιου Χόουπ, στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, η οποία επλήγη από ανέμους 300 χιλιομέτρων την ώρα και στη συνέχεια το Μοντέγκο Μπέι.
Το Εθνικό Κέντρο για Τυφώνες των ΗΠΑ (NHC) αναφέρει ότι ο τυφώνας «Μελίσσα» βρίσκεται περίπου 215 μίλια (345 χλμ.) νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, με μέγιστη ταχύτητα ανέμου 240 χλμ./ώρα.
Ο τυφώνας «Μελίσσα» είναι ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό και η ισχυρότερη τροπική καταιγίδα του 2025 παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση του AFP σε μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).
Ο τυφώνας είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1851 (το έτος που ξεκίνησαν τα αρχεία) και είναι η πέμπτη τροπική καταιγίδα κατηγορίας 5 που καταγράφηκε το 2025, είναι ισχυρότερη, όσον αφορά την ταχύτητα του ανέμου (298 χλμ./ώρα).
Δείτε LIVE την πορεία του τυφώνα: ΕΔΩ
Έχουν αναφερθεί πολλές διακοπές στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των ανέμων που κατέστρεψαν γραμμές καλωδίων.
Σύμφωνα με τις αρχές της Τζαμάικα, περίπου το 35% του πληθυσμού δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τεράστια προβλήματα καταγράφονταικαι στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ο τυφώνας εξακολουθεί να κινείται αργά, γεγονός που θα κάνει το πέρασμά του ακόμη πιο καταστροφικό.
Γέφυρες και δρόμοι σε όλη τη χώρα πλημμύρισαν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τις κύριες οδούς πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές, δήλωσε η Εθνική Υπηρεσία Έργων της Τζαμάικα σε αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επίσης, το διοικητικό κτίριο του νοσοκομείου Black River στην Αγία Ελίζαμπεθ υπέστη ζημιές. Οι δυνατοί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να αποκολλήσουν τη στέγη του νοσοκομείου. Οι ασθενείς δεν τραυματίστηκαν, αλλά 75 μεταφέρθηκαν στους επάνω ορόφους, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Κρίστοφερ Τάφτον στην εφημερίδα The Gleaner.
Οι αρχές της Τζαμάικα έχουν καλέσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν στα καταφύγια τους όσο η καταιγίδα περνά πάνω από το νησί - σχεδόν το ένα τρίτο της χώρας είναι ήδη χωρίς ρεύμα.
Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Desmond McKenzie, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση λίγο πριν την προσέγγιση: «Μην στοιχηματίζετε εναντίον της Melissa - είναι ένα στοίχημα που δεν μπορούμε να κερδίσουμε».
Ο τυφώνας θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την ακτογραμμή και ενδεχομένως να αλλάξει τον τρόπο ζωής εκεί για τα επόμενα χρόνια, προειδοποίησε ένας εμπειρογνώμονας. Καθώς η καταιγίδα χτυπούσε, ο πρωθυπουργός της χώρας κάλεσε τον κόσμο να βοηθήσει στις προσπάθειες αποκατάστασης.
Ο τυφώνας θα διασχίσει μεγάλο μέρος της Τζαμάικα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας θυελλώδεις ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και ένα πρωτοφανές κύμα καταιγίδας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο τυφώνας πρόκειται να κινηθεί προς την Κούβα και στη συνέχεια προς τις Μπαχάμες.
Oι Τζαμαϊκανοί προειδοποιήθηκαν για τον κίνδυνο κροκοδείλων
Η Περιφερειακή Υγειονομική Αρχή της Νοτιοανατολικής Τζαμάικας εξέδωσε προειδοποίηση ότι οι βροχές και οι πλημμύρες ενδέχεται να «οδηγήσουν στη μετακίνηση των κροκοδείλων από το φυσικό τους περιβάλλον».
Τα ερπετά ενδέχεται να μετακινηθούν από ποτάμια, χαντάκια και βάλτους σε κατοικημένες περιοχές, αναζητώντας ξηρά.
Οι αρχές συμβουλεύουν τους Τζαμαϊκανούς να αποφεύγουν τις πλημμυρισμένες περιοχές και τα ποτάμια και να μην προσπαθήσουν να πιάσουν ή να βλάψουν τους κροκόδειλους.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Τζαμάικα φιλοξενεί λιγότερα από 1.000 κροκόδειλους, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως κατά μήκος της νότιας ακτής.
Ρέγκε μουσική παίζεται στο ραδιόφωνο για να ενθαρρύνει τη χώρα να αντέξει τον τυφώνα
Ένας από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς του νησιού παίζει αισιόδοξα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας reggae jam session που αναφερόταν στον τυφώνα.
«Κράτα γερά, Τζαμάικα», ψέλλισε η τραγουδίστρια, απευθυνόμενη σε όλους στην Καραϊβική που πλήττονται από την καταιγίδα, «την οικογένειά μας στην Κούβα, τις αδερφές μας στην Αϊτή».
Ανάμεσα στα τραγούδια, άνθρωποι τηλεφωνούσαν και ανέφεραν την κατάσταση στις γειτονιές τους, με μια γυναίκα στη δυτική Τζαμάικα να λέει ότι ακουγόταν σαν κάποιος να χτυπούσε δυνατά την πόρτα της.
Ο τυφώνας Μελίσα είναι η ισχυρότερη τροπική καταιγίδα του 2025 παγκοσμίως
Ο τυφώνας «Μελίσσα», ο οποίος έφτασε στην Τζαμάικα την Τρίτη με ανέμους σχεδόν 300 χιλιομέτρων την ώρα, είναι η ισχυρότερη τροπική καταιγίδα του 2025 παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση του AFP βάσει μετεωρολογικών δεδομένων από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).
Η πέμπτη τροπική καταιγίδα κατηγορίας 5 που καταγράφηκε το 2025, η «Μελίσσα», είναι ισχυρότερη, όσον αφορά την ταχύτητα του ανέμου (298 χλμ./ώρα) και την πίεση (892 μιλιμπάρ), από τον κυκλώνα Έρολ, τους τυφώνες Έριν και Ουμπέρτο, και τον τυφώνα Ραγκάσα.
Ο τυφώνας Ραγκάσα, που έπληξε την Ανατολική Ασία τον Σεπτέμβριο, θεωρούνταν προηγουμένως ο πιο βίαιος της χρονιάς, με ανέμους που κορυφώθηκαν στα 267 χλμ./ώρα και ελάχιστη πίεση 910 mb.
Αυτή είναι πιθανώς η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιηθεί το όνομα «Μέλισσα»
Αυτή είναι πιθανώς η τελευταία φορά που το "Melissa" θα χρησιμοποιηθεί ως όνομα καταιγίδας στον Ατλαντικό. Οι λίστες ονομάτων τροπικών καταιγίδων και τυφώνων επαναχρησιμοποιούνται κάθε έξι χρόνια.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που μια καταιγίδα είναι τόσο θανατηφόρα ή καταστροφική που το όνομά της αποσύρεται από μια επιτροπή του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού το επόμενο έτος.
Αυτά τα μεμονωμένα ονόματα αντικαθίστανται στη συνέχεια με νέα που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα, ενώ το υπόλοιπο της εξαετούς εναλλασσόμενης λίστας παραμένει αμετάβλητο.
Η οργή της Melissa στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένης μιας καταστροφικής προσέγγισης σε ξηρά κατηγορίας 5 στην Τζαμάικα, την καθιστά υποψήφια για απόσυρση.
Κούβα: 600.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν λόγω του τυφώνα «Μελίσσα»
Στην Κούβα, οι αρχές εκκενώνουν περισσότερους από 600.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Σαντιάγο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του νησιού, ενόψει του χτυπήματος του τυφώνα «Μελίσσα».
Η καταιγίδα πλήττει την Τζαμάικα και, σύμφωνα με τον Μάικλ Μπρέναν, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι, αναμένεται να φτάσει στην ανατολική Κούβα αργά το βράδυ της Τρίτης ή νωρίς την Τετάρτη.
Οι αρχές στην ανατολική επαρχία Ολγκίν προετοιμάστηκαν να εκκενώσουν περισσότερους από 200.000 ανθρώπους την Τρίτη, οι οποίοι προστίθενται σε έναν παρόμοιο αριθμό που έχει ήδη εκκενωθεί από την πόλη Μπάνες.
Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κρατική τηλεόραση έδειξαν μπλε και άσπρα λεωφορεία να μεταφέρουν κατοίκους σε καταφύγια.
«Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ επικίνδυνο», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Εντουάρντο Μαρτίνεθ σε ανακοίνωσή του από το Μπάνες, όπου διέμενε σε αυτό που φαινόταν να είναι καταφύγιο. «Είναι πρωτοφανές», πρόσθεσε.