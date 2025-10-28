Η «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Προειδοποίηση για κροκόδειλους

Ο τυφώνας «Μελίσσα», κατηγορίας 5, της ισχυρότερης που έχει πλήξει το νησί της Καραϊβικής, «χτυπά» την Τζαμάικα, με ανέμους ταχύτητας 297 χλμ/ώρα. Η πρώτη πόλη που ένιωσε την καταστροφική δύναμη του φαινομένου ήταν η Νιου Χόουπ, στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, η οποία επλήγη από ανέμους 300 χιλιομέτρων την ώρα και στη συνέχεια το Μοντέγκο Μπέι.

Το Εθνικό Κέντρο για Τυφώνες των ΗΠΑ (NHC) αναφέρει ότι ο τυφώνας «Μελίσσα» βρίσκεται περίπου 215 μίλια (345 χλμ.) νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, με μέγιστη ταχύτητα ανέμου 240 χλμ./ώρα.

Ο τυφώνας «Μελίσσα» είναι ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό και η ισχυρότερη τροπική καταιγίδα του 2025 παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση του AFP σε μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Ο τυφώνας είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1851 (το έτος που ξεκίνησαν τα αρχεία) και είναι η πέμπτη τροπική καταιγίδα κατηγορίας 5 που καταγράφηκε το 2025, είναι ισχυρότερη, όσον αφορά την ταχύτητα του ανέμου (298 χλμ./ώρα).

Έχουν αναφερθεί πολλές διακοπές στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των ανέμων που κατέστρεψαν γραμμές καλωδίων. Σύμφωνα με τις αρχές της Τζαμάικα, περίπου το 35% του πληθυσμού δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τεράστια προβλήματα καταγράφονταικαι στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ο τυφώνας εξακολουθεί να κινείται αργά, γεγονός που θα κάνει το πέρασμά του ακόμη πιο καταστροφικό. Γέφυρες και δρόμοι σε όλη τη χώρα πλημμύρισαν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τις κύριες οδούς πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές, δήλωσε η Εθνική Υπηρεσία Έργων της Τζαμάικα σε αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, το διοικητικό κτίριο του νοσοκομείου Black River στην Αγία Ελίζαμπεθ υπέστη ζημιές. Οι δυνατοί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να αποκολλήσουν τη στέγη του νοσοκομείου. Οι ασθενείς δεν τραυματίστηκαν, αλλά 75 μεταφέρθηκαν στους επάνω ορόφους, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Κρίστοφερ Τάφτον στην εφημερίδα The Gleaner.