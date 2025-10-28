Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) διείσδυσε στον τυφώνα «Μελίσσα», τον ισχυρότερο τυφώνα του 2025 (κατηγορίας 5), καταγράφοντας μοναδικά πλάνα από το ίδιο το «μάτι», λίγο πριν αυτό πλησιάσει την Τζαμάικα.

Η επικίνδυνη αποστολή διεξήχθη από τους περίφημους «Κυνηγούς Τυφώνων» της USAF, με στόχο τη συλλογή κρίσιμων μετεωρολογικών δεδομένων για το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (US National Hurricane Center).

Μέσα στο «μάτι» της καταιγίδας

Το αεροσκάφος εισήλθε στο «μάτι» του τυφώνα από τα νοτιοανατολικά, αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου. Μέσα από πυκνά γκρίζα σύννεφα, οι «Κυνηγοί Τυφώνων» κατέγραψαν το φαινόμενο του «stadium effect», όπου τα «τοιχώματα» του τυφώνα κάμπτονται προς τα έξω, δημιουργώντας μια «αρένα» κολοσσιαίων διαστάσεων.

Τα πλάνα αποκάλυψαν επίσης αστραπές να φωτίζουν τις άκρες του «ματιού», ενώ στην επιφάνεια της θάλασσας παρατηρούνταν κύματα να κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, δείγμα της χαοτικής δύναμης στο κέντρο της καταιγίδας.

https://www.instagram.com/reel/DQWYHpmir-6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Τζαμάικα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο τυφώνας «Μελίσσα» επιβεβαιώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων ως ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Τζαμάικα από τότε που τηρούνται αρχεία (1851). Με ανέμους που αγγίζουν τα 282 χλμ/ώρα και κίνηση 6-8 χλμ/ώρα, πλήττει τη χώρα ενώ οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 1.000 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές.

Η Τζαμάικα έχει ήδη θέσει σε λειτουργία πάνω από 800 καταφύγια και διέταξε εκκενώσεις στις χαμηλές ζώνες, προετοιμαζόμενη για σοβαρές κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος. Ήδη, περισσότερα από 50.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Δευτέρας.

Δυστυχώς, ο τυφώνας «Μελίσσα» έχει ήδη αφήσει πίσω του θύματα, καθώς επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιοχές της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένων της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας.

*Με πληροφορίες από ndtv

