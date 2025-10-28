Τζαμάικα: «Είναι η τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας» από την «καταιγίδα του αιώνα»

Ο  τυφώνας «Μελίσσα» βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από την Τζαμάικα

Τζαμάικα: «Είναι η τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας» από την «καταιγίδα του αιώνα»
Palm trees are shaken by the wind, ahead of Hurricane Melissa at Hellshire Beach, in the coastal town of Hellshire, Jamaica, October 26, 2025.
REUTERS
Εδώ και μέρες, οι κάτοικοι στην Τζαμάϊκα προετοιμάζονται για την άφιξη του τυφώνα «Μελίσσα», κατηγορίας 5, και τις καταστροφικές ζημιές που αναμένεται να προκαλέσει. Αλλά τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα.

«Καταστροφικοί άνεμοι» πνέουν προς το νότιο τμήμα της Τζαμάικας, 1,5 άνθρωποι μπορούν να πληγούν.

Ο τυφώνας Melissa σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων θα φτάσει στη δυτική ακτή της Τζαμάικα σε μία ή δύο ώρες.

Οι κοινότητες Black River, Barbary Hall και Blunters είναι οι πρώτες που θα πληγούν.

Το NHC συμβουλεύει τους κατοίκους να καταφύγουν σε ένα δωμάτιο «χωρίς παράθυρα» και να φορούν κράνος, ει δυνατόν.

«Ο ισχυρός τυφώνας "Μελίσσα" συνεχίζει να μεταφέρει σύννεφα και να προκαλεί βροχές, καταιγίδες που συνοδεύονται από κεραυνούς και ριπές ανέμου σε διάφορα μέρη της χώρας, γεγονός που διατηρεί αρκετές επαρχίες σε επιφυλακή», τόνισε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Indomet.

Ως εκ τούτου, οι αρχές συνέστησαν στα μικρά και μεσαία σκάφη «να παραμείνουν στο λιμάνι λόγω επικίνδυνων ανέμων και κυμάτων», ιδίως στις νότιες ακτές της χώρας.

Ο τυφώνας «Μελίσσα» βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από την Τζαμάικα

Ο τυφώνας βρίσκεται τώρα 32 χιλιόμετρα από τις ακτές της Τζαμάικα, σημειώνει ο Μπεν Νολ, μετεωρολόγος της Washington Post , στο X.

Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
A woman and a child stand along the Kingston waterfront as Hurricane Melissa approaches, in Kingston, Jamaica, October 27, 2025.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων εξέδωσε μια δραματική προειδοποίηση, η οποία έχει ως εξής:

«... ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΤΖΑΜΑΪΚΑ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ».

Πρόσθεσαν ότι η έλλειψη κατάλληλης προστασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε «σοβαρούς τραυματισμούς» ή απώλεια ζωών.

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι η «καταιγίδα του αιώνα» θα επηρεάσει πιθανώς 1.500.000 άτομα μόνο στην Τζαμάικα.

Ο τυφώνας «Μελίσσα» αναμένεται να χτυπήσει την Τζαμάικα σήμερα, διασχίζοντας διαγώνια το νησί και στη συνέχεια να πλήξει και την ενορία της Αγίας Ελισάβετ στο νότο, πριν τελικά εκτονωθεί γύρω από την ενορία της Αγίας Άννας στο βορρά, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Πριν από λίγες ώρες, η κυβέρνηση της Τζαμ'αικα δήλωσε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να προστατεύσει τους πολίτες, καθώς οι ζημιές αναμένεται να είναι καταστροφικές.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Andrew Holness προειδοποίησε: «Δεν υπάρχει υποδομή στην περιοχή που να μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5. Το ερώτημα τώρα είναι η ταχύτητα με την οποία θα χτυπήσει. Αυτή είναι η πρόκληση».

Πριν από την καταιγίδα, αναφέρθηκαν κατολισθήσεις, δέντρα ξεριζώθηκαν και σημειώθηκαν πολυάριθμες διακοπές ρεύματος.

Τα κύματα αναμέται να φθάσουν σε ύψος έως και 4 μέτρα στο νότιο τμήμα του νησιού.

Έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για ορισμένες παράκτιες περιοχές της Τζαμάικα, ενώ ορισμένοι ασθενείς σε νοσοκομεία έχουν μεταφερθεί από το ισόγειο στον δεύτερο όροφο.

Ο Έβαν Τόμσον, διευθυντής της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Τζαμάικα, δήλωσε: «Θα το ξεπεράσουμε μαζί».

A U.S. Air Force Reserve crew from the 53rd Weather Reconnaissance Squadron, known as the "Hurricane Hunters," flies through Hurricane Melissa on Oct. 27, 2025. The crew made a pass through the storm to collect vital weather data for the U.S. National Hurricane Center. At least three people have died in Jamaica as the full impact of Hurricane Melissa hits on Tuesday. It's the world's strongest storm so far this year and potentially the most powerful ever recorded in Jamaica.
Απίστευτες εικόνες που τραβήχτηκαν από τους «κυνηγούς τυφώνων» δείχνουν πώς είναι το εσωτερικό της καταιγίδας μέσα στον τυφώνα (Φωτογραφία: Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ)
Hurricane Melissa strengthened into a Category 5 storm Monday as it approaches Jamaica. Forecasters said it could unleash catastrophic flooding and landslides. Hurricane Melissa is now the strongest storm on the planet this year.
Hurricane Melissa is now the strongest storm on the planet this year (Picture: Press Wire/Shutterstock)

Ο Κόλιν Μπόγκλ, σύμβουλος της Mercy Corps με έδρα κοντά στο Κίνγκστον, επιβεβαίωσε ότι οι περισσότερες οικογένειες παραμένουν στα σπίτια τους, παρά την εντολή της κυβέρνησης για εκκένωση των πλημμυρογενών κοινοτήτων.

Είπε: «Πολλοί δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο και η αβεβαιότητα είναι τρομακτική.

«Υπάρχει βαθύς φόβος για την απώλεια των σπιτιών και των μέσων διαβίωσης, για τραυματισμούς και για εκτοπισμό».

Ο Μάθιου Σαμούδα, υπουργός Υδάτων και Περιβάλλοντος της Τζαμάικα, δήλωσε ότι είχε στη διάθεσή του περισσότερες από 50 γεννήτριες για να χρησιμοποιήσει μετά την καταιγίδα, αλλά προειδοποίησε τους πολίτες να αποθηκεύσουν καθαρό νερό και να το χρησιμοποιούν με φειδώ.

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851
AP

Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) διείσδυσε στον τυφώνα «Μελίσσα», τον ισχυρότερο τυφώνα του 2025 (κατηγορίας 5), καταγράφοντας μοναδικά πλάνα από το ίδιο το «μάτι», λίγο πριν αυτό πλησιάσει την Τζαμάικα.

Η επικίνδυνη αποστολή διεξήχθη από τους περίφημους «Κυνηγούς Τυφώνων» της USAF, με στόχο τη συλλογή κρίσιμων μετεωρολογικών δεδομένων για το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (US National Hurricane Center).

Μέσα στο «μάτι» της καταιγίδας

Το αεροσκάφος εισήλθε στο «μάτι» του τυφώνα από τα νοτιοανατολικά, αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου. Μέσα από πυκνά γκρίζα σύννεφα, οι «Κυνηγοί Τυφώνων» κατέγραψαν το φαινόμενο του «stadium effect», όπου τα «τοιχώματα» του τυφώνα κάμπτονται προς τα έξω, δημιουργώντας μια «αρένα» κολοσσιαίων διαστάσεων.

Τα πλάνα αποκάλυψαν επίσης αστραπές να φωτίζουν τις άκρες του «ματιού», ενώ στην επιφάνεια της θάλασσας παρατηρούνταν κύματα να κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, δείγμα της χαοτικής δύναμης στο κέντρο της καταιγίδας.

Η Τζαμάικα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο τυφώνας «Μελίσσα» επιβεβαιώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων ως ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Τζαμάικα από τότε που τηρούνται αρχεία (1851). Με ανέμους που αγγίζουν τα 282 χλμ/ώρα και κίνηση 6-8 χλμ/ώρα, πλήττει τη χώρα ενώ οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 1.000 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές.

Η Τζαμάικα έχει ήδη θέσει σε λειτουργία πάνω από 800 καταφύγια και διέταξε εκκενώσεις στις χαμηλές ζώνες, προετοιμαζόμενη για σοβαρές κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος. Ήδη, περισσότερα από 50.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Δευτέρας.

Δυστυχώς, ο τυφώνας «Μελίσσα» έχει ήδη αφήσει πίσω του θύματα, καθώς επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιοχές της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένων της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Σε συναγερμό για πλημμύρες η Δομινικανή Δημοκρατία μετά τον τυφώνα Μελίσα

Ο ισχυρός τυφώνας «Μελίσσα» απομακρύνθηκε από τη Δομινικανή Δημοκρατία την Τρίτη , αλλά οι αρχές εκεί φοβούνται τώρα πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκαλούνται από τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες απειλούν ιδιαίτερα τα νοτιοδυτικά του νησιού και τους πληθυσμούς στην περιοχή των συνόρων με την Αϊτή.

