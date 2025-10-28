Εντυπωσιακό βίντεο: Δορυφόρος καταγράφει την ραγδαία ενίσχυση του τυφώνα «Μελίσσα» στην Τζαμάικα
Στο βίντεο καταγράφονται γιγάντια νέφη και έντονες ηλεκτρικές εκκενώσεις που μαρτυρούν τη ραγδαία αύξηση της ισχύος του
Δορυφορικά πλάνα καταγράφουν τον τυφώνα Μελίσσα να ενισχύεται ραγδαία, εξελισσόμενος σε κατηγορίας 5 — την ανώτατη στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμψον — κοντά στην Τζαμάικα, με γιγάντια νέφη και έντονες ηλεκτρικές εκκενώσεις να μαρτυρούν τη ραγδαία αύξηση της ισχύος του.
Πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ το νησί, ο οποίος αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες φυσικές καταστροφές.
Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, προειδοποιώντας ότι η Μελίσσα αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της αυξανόμενης έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη θερμότερη θάλασσα της Καραϊβικής, η οποία λειτουργεί ως «καύσιμο» για τέτοια καιρικά φαινόμενα.
Δείτε το βίντεο: