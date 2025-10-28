Εντυπωσιακό βίντεο: Δορυφόρος καταγράφει την ραγδαία ενίσχυση του τυφώνα «Μελίσσα» στην Τζαμάικα

Δορυφορικά πλάνα καταγράφουν τον τυφώνα Μελίσσα να ενισχύεται ραγδαία, εξελισσόμενος σε κατηγορίας 5 — την ανώτατη στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμψον — κοντά στην Τζαμάικα, με γιγάντια νέφη και έντονες ηλεκτρικές εκκενώσεις να μαρτυρούν τη ραγδαία αύξηση της ισχύος του.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ το νησί, ο οποίος αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, προειδοποιώντας ότι η Μελίσσα αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της αυξανόμενης έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη θερμότερη θάλασσα της Καραϊβικής, η οποία λειτουργεί ως «καύσιμο» για τέτοια καιρικά φαινόμενα.

Δείτε το βίντεο:

Satellite imagery shows Hurricane #Melissa's growth from its formation on October 21 to a Category 5 hurricane through October 27, 2025. #HurricaneMelissa pic.twitter.com/goR3Hbgb9c — The Weather Network (@weathernetwork) October 27, 2025

Satellite video shows Hurricane Melissa intensifying near Jamaica. https://t.co/809Gnv8iX8 — David Blanchflower BSc (@DavidBflower) October 28, 2025

A US Air Force plane from the 53rd Weather Reconnaissance Squadron, known as the Air Force Reserve Hurricane Hunters, flies into the eye of Hurricane Melissa, as the category 5 Hurricane approaches Jamaica.



Jamaican officials have called on the public to get to higher ground and… pic.twitter.com/AXmIESSCJG — AFP News Agency (@AFP) October 28, 2025

Fifth and final pass through Hurricane Melissa for our crew today. Just after noon entering from the NW corner exiting SE. pic.twitter.com/BVtyIlZpsx — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Yeah, this is wild.



Screen grabs from the Hurricane Hunters videos of Melissa. #hurricanemelissa pic.twitter.com/YF7oAtLXqJ — Tanner Charles ? (@TannerCharlesMN) October 27, 2025

