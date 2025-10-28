Τζαμάικα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του τυφώνα «Μελίσσα» – Αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5

Ο τυφώνας «Μελίσσα» που έχει αναβαθμιστεί στην κατηγορία 5, πλήττει την Τζαμάικα με εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εκκενώσεις ευάλωτων περιοχών και έχουν ανοίξει καταφύγια για τους κατοίκους.

Οι διαρκείς άνεμοι του τυφώνα φτάνουν περίπου τα 175 μίλια/ώρα (περίπου 282 χλμ/ώρα), με τις ριπές να υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 200 μίλια/ώρα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Η κίνηση του συστήματος παραμένει πολύ αργή, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια της κακοκαιρίας στην περιοχή.

Δείτε live εικόνα

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο σοβαρών πλημμυρών και κατολισθήσεων, καθώς αναμένονται τεράστιες ποσότητες βροχής και σημαντική αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Το επίπεδο απειλής χαρακτηρίζεται «καταστροφικό» για υποδομές, δρόμους και παράκτιες κοινότητες.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν διακοπεί πτήσεις και έχουν κλείσει λιμάνια, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία έως ότου υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη του φαινομένου.