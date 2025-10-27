Τυφώνας Melissa: Αναβαθμίστηκε σε καταιγίδα κατηγορίας 5 - Άνεμοι 260 χιλιομέτρων την ώρα

Ο τυφώνας Melissa αναβαθμίστηκε σε καταιγίδα κατηγορίας 5, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και επικίνδυνες πλημμύρες που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/10) το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Η Melissa βρισκόταν περίπου 505 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, με μέγιστη ταχύτητα ανέμων 260 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το NHC.

Wow! Category 4 hurricane Melissa as seen from the ISS today.



Huuuge!pic.twitter.com/ndYKwMwOtl — Volcaholic ? (@volcaholic1) October 26, 2025

«Αναμένεται μια αργή στροφή προς τα βορειοδυτικά και τα βόρεια σήμερα και απόψε, ακολουθούμενη από επιτάχυνση προς τα βορειοανατολικά που θα ξεκινήσει την Τρίτη και θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη», ανέφερε το NHC.

Πολίτες γεμίζουν σακούλες με άμμο από παραλία πριν την άφιξη του τυφώνα Melissa, στο Πορτ Ρόγιαλ της Τζαμάικα, στις 26 Οκτωβρίου 2026, REUTERS/Octavio Jones

Σε ανακοίνωση, η μετεωρολογική υπηρεσία με έδρα το Μαϊάμι δηλώνει: «Η Melissa είναι τυφώνας κατηγορίας 5 στην κλίμακα Saffir-Simpson. Προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση της έντασης σήμερα, με πιθανές διακυμάνσεις πριν η Μελίσα φτάσει στην Τζαμάικα νωρίς την Τρίτη».

Αναμένεται να φέρει μία «απειλητική για τη ζωή» καταιγίδα, «καταστροφικές συνθήκες τυφώνα» και βροχοπτώσεις 38 έως 76 εκατοστών σε τμήματα της Τζαμάικα και 101 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές.

«Είναι πιθανές καταστροφικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις», προσθέτει η ανακοίνωση.

Κατά το πέρασμά του από την Αϊτή και τη Δομινικανική Δημοκρατία, ο τυφώνας Melissa προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και πλημμύρες, ενώ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους.

More than a million residents of the Dominican Republic are deprived of access to fresh water due to Hurricane "Melissa"



There are also many reports from the region about missing persons and flooded houses and cars. pic.twitter.com/OvzOK71vHA — Sprinter Press News (@SprinterPress) October 27, 2025

*Με πληροφορίες από Reuters, Sky News

Διαβάστε επίσης