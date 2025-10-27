Ινδία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους πριν την άφιξη του κυκλώνα Montha

Η Ινδία μετέφερε 50.000 άτομα σε καταυλισμούς έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα (27/10), καθώς ξεκίνησε μία διαδικασία εκκενώσεων μια ημέρα πριν την άφιξη του κυκλώνα Montha, που ενισχύεται σε ένταση πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης και θα φέρει ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχές στην ανατολική ακτή της, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι αρχές ακύρωσαν τις άδειες για το προσωπικό έκτακτης ανάγκης και διέταξαν το κλείσιμο σχολείων στις παράκτιες περιοχές της νότιας πολιτείας Άντρα Πραντές και της ανατολικής πολιτείας Οντίσα, που προβλέπεται να πληγούν από τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Ο κυκλώνας αναμένεται να μετατραπεί σε ισχυρή καταιγίδα μέχρι την Τρίτη, πριν περάσει από την ακτή της Άντρα Πραντές αργότερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με την Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD).

The System Centre (LLCC) of Cyclone Montha is clearly visible, spinning east of Mahabs around 12.5°N latitude. Fresh convection is developing around the circulation. The western and northern bands continue to push towards the Andhra coast, along with parts of north Tamil Nadu as… pic.twitter.com/LhFu0QL92O — Hrishi Jawahar (@jhrishi2) October 27, 2025

«Η εκκένωση των ανθρώπων από τις παράκτιες περιοχές της περιφέρειας Κακινάδα έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της Άντρα Πραντές.

Σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση, σχεδόν 50.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε καταυλισμούς.

Ομάδες διαχείρισης καταστροφών έχουν εξαπλωθεί για να βοηθήσουν στη μετακίνηση οικογενειών από περιοχές χαμηλού υψομέτρου στην Άντρα Πραντές, όπου η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα πληγούν 3,9 εκατομμύρια άνθρωποι.

CYCLONE MONTHA UPDATE ?️?️#CycloneMontha?️ has formed in BOB & is expected to further Intensify into Severe Cyclone System in next 16hrs. The System is expected to Landfall between Machilipatnam-Kakinada by Tomorrow Midnight. Heavy to Very Heavy Rains from Tomorrow across TG pic.twitter.com/BMI3ehJYrD — Weatherman Karthikk (@telangana_rains) October 27, 2025

Οι ψαράδες στη γειτονική πολιτεία Οντίσα προειδοποιήθηκαν να αποφύγουν να βγουν στη θάλασσα.

Οι κυκλώνες πλήττουν συχνά την ανατολική ακτή της Ινδίας μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου. Ένας σούπερ κυκλώνας που σκότωσε σχεδόν 10.000 άτομα όταν έπληξε την Οντίσα τον Οκτώβριο του 1999 παραμένει μία από τις πιο θανατηφόρες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας.

Οι αρχές της νότιας πολιτείας Ταμίλ Ναντού έχουν καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, μετά τις προβλέψεις για ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές σε ορισμένες περιοχές.

The Cyclonic Storm “#Montha” over Southwest & adjoining southeast Bay of Bengal moved northwestwards with a speed of 15 kmph during the past 6 hours and lay centered at 0530 hrs IST of today: @Indiametdept pic.twitter.com/CXaBDF39LP — All India Radio News (@airnewsalerts) October 27, 2025

Η Τσενάι, πρωτεύουσα της πολιτείας, είναι επιρρεπής σε πλημμύρες κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, όπως αυτές που προκάλεσε ο κυκλώνας Michaung το 2023.

Στο Νεπάλ, χώρα των Ιμαλαΐων, οι υπηρεσίες αρμόδιες για την αντιμετώπιση καταστροφών προειδοποίησαν για πιθανές έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις από την Τρίτη έως την Παρασκευή και συμβούλευσαν τους πεζοπόρους να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις σε ολόκληρο το Νεπάλ στοίχισαν τη ζωή σε 53 άτομα αυτό τον μήνα.

*Με πληροφορίες από Reuters

